Estados Unidos registram segunda morte por coronavírus

A segunda morte em decorrência do novo coronavírus nos Estados Unidos foi confirmada na noite deste domingo, 1º, por autoridades de saúde do estado de Washington. A vítima é um homem de aproximadamente 70 anos.

Na sexta-feira, 28, foi anunciada a primeira morte, um homem de cerca de 50 anos também residente nas proximidades de Seattle. Ao menos 12 pessoas estão infectadas pelo COVID-19 na região e pesquisadores acreditam que o vírus circula há semanas em Washington.

Ainda nos EUA, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, confirmou o primeiro caso da doença no estado. Trata-se de uma mulher de quase 30 anos que voltou de viagem do Irã. Ela está em isolamento domiciliar e seu estado de saúde não é grave. Ao menos dez estados norte-americanos registraram casos de COVID-19.

No mundo, ao menos três mil pessoas já morreram por causa do coronavírus, a imensa maioria na cidade de Wuhan, epicentro do surto. Este é o balanço mundial da epidemia divulgado nesta segunda-feira, 2.