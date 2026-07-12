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Estados Unidos realizam nova rodada de ataques contra o Irã

Escalada do conflito ocorreu depois de Teerã ter feito investidas contra bases militares americanas neste fim de semana

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 20h25
Vários navios de diferentes tamanhos no oceano azul, com o céu claro e levemente embaçado ao fundo. Em primeiro plano, um barco de pesca tradicional com casco escuro e superestrutura azul. Ao fundo, navios de carga e rebocadores dispersos na água.
Estreito de Ormuz (Divulgação/Getty Images)
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Estados Unidos realizam nova rodada de ataques contra o Irã Priorizar nos meus resultados Google

Militares americanos realizaram mais uma rodada de ataques contra o Irã, na noite deste domingo. Mais cedo, os Estados Unidos fizeram um grande ataque aéreo contra o território iraniano. A escalada do conflito ocorreu depois de Teerã ter feito investidas contra bases militares americanas neste fim de semana, o que abalou as relações diplomáticas entre os dois países.

De acordo com um porta-voz americano,  os novos ataques ocorreram depois que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã disparou contra outra embarcação comercial no Estreito de Ormuz. 

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Aliados dos Estados Unidos na região também disseram ter sofrido ataques iranianos durante o fim de semana. 

O Kuwait afirmou que os ataques atingiram postos de fronteira e uma plataforma de petróleo, enquanto o Catar relatou feridos. Omã, Emirados Árabes e Jordânia também disseram ter sido alvos.

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