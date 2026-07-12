Estados Unidos realizam nova rodada de ataques contra o Irã

Militares americanos realizaram mais uma rodada de ataques contra o Irã, na noite deste domingo. Mais cedo, os Estados Unidos fizeram um grande ataque aéreo contra o território iraniano. A escalada do conflito ocorreu depois de Teerã ter feito investidas contra bases militares americanas neste fim de semana, o que abalou as relações diplomáticas entre os dois países.

De acordo com um porta-voz americano, os novos ataques ocorreram depois que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã disparou contra outra embarcação comercial no Estreito de Ormuz.

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Aliados dos Estados Unidos na região também disseram ter sofrido ataques iranianos durante o fim de semana.

O Kuwait afirmou que os ataques atingiram postos de fronteira e uma plataforma de petróleo, enquanto o Catar relatou feridos. Omã, Emirados Árabes e Jordânia também disseram ter sido alvos.