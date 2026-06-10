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EUA lançam nova onda de ataques contra o Irã; Teerã diz que Estreito de Ormuz está fechado

Mais cedo, o presidente havia afirmado que Teerã 'demorou muito para negociar um acordo que seria ótimo para eles'

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 19h02 | Atualizado em 10 jun 2026, 21h05
Equipes de resgate procuram corpos nos escombros de um prédio residencial após ser atingido por um ataque aéreo nas primeiras horas de 27 de março de 2026, em Teerã, Irã
Equipes de resgate procuram corpos nos escombros de um prédio residencial após ser atingido por um ataque aéreo nas primeiras horas de 27 de março de 2026, em Teerã, Irã (Getty/Getty Images)
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EUA lançam nova onda de ataques contra o Irã; Teerã diz que Estreito de Ormuz está fechado Priorize VEJA no Google

O Comando Central do Exército dos Estados Unidos informou na noite desta quarta-feira, 10, que lançou uma nova onda de bombardeios contra o Irã, pelo segundo dia seguido.

“As forças do Comando Central dos EUA começaram a lançar ataques de autodefesa hoje às 18h15 [horário de Brasília], contra múltiplos alvos no Irã, por ordem do comandante em chefe. Os ataques são uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irã”, afirmou o Centcom.

Em resposta, Teerã afirmou que o Estreito de Ormuz está fechado e que atirou contra duas embarcações que violavam seu bloqueio.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia prometido novos ataques ao Irã, afirmando que o país “demorou muito para negociar um acordo que seria ótimo para eles”.

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“Tudo que eles precisam fazer é começar a assinar um papel. Já está negociado”, disse o republicano, prometendo em sequência que “nós vamos atacá-los, atacá-los com muita força”.

Trump já havia afirmado antes que o Irã “demorou muito para negociar um acordo” e que, agora, “terá que pagar o preço”.

As declarações ocorreram em meio a uma nova escalada das tensões na guerra após a queda de um helicóptero de ataque americano perto do Estreito de Ormuz ser atribuída a Teerã pelo presidente dos EUA, que ordenou uma onda de ataques em retaliação e desencadeou bombardeios iranianos contra instalações militares americanas no Golfo.

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+ Presidente do Irã critica limbo de ‘nem guerra, nem paz’ e desafia Trump: ‘Não vamos recuar’

O caso marcou a primeira perda de um Apache desde o início da guerra no Irã, em 28 de fevereiro. O modelo de helicóptero tem sido vital para a implementação do bloqueio americano ao Estreito de Ormuz, impedindo a entrada e saída de navios do Irã. Também foram usados pelos Emirados Árabes Unidos para abater drones iranianos no conflito.

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A queda do AH-64 Apache ocorreu por volta das 3h30 no horário local (20h30 de segunda-feira, 8, em Brasília), ao largo da costa de Omã, enquanto os militares conduziam uma patrulha na região, de acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês). Os tripulantes foram resgatados por um drone marítimo americano cerca de duas horas após o incidente.

Em meio aos ataques retaliatórios dos EUA, em resposta à queda da aeronave, a Guarda Revolucionária Islâmica informou que lançou mísseis de longo alcance contra quatro locais na base militar americana de al-Azraq, na Jordânia. Entre os alvos supostamente atingidos, estão hangares de caças F-35 e um centro de comando e controle. O comunicado alertou que o Irã está pronto para responder de forma “esmagadora e decisiva” a qualquer “agressão dos EUA”.

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Um oficial americano, sob condição de anonimato, afirmou à agência de notícias Reuters que avaliações iniciais indicavam que a maioria dos mísseis e drones iranianos foram interceptados. As Forças Armadas da Jordânia declararam que cinco mísseis disparados contra Al-Azraq foram abatidos, enquanto o Ministério da Defesa do Kuwait disse ter neutralizado “alvos aéreos hostis”. Uma autoridade do Bahrein, que abriga a sede da frota regional da Marinha dos EUA, comunicou que as defesas aéreas do país estavam repelindo ataques iranianos.

Nesta quarta-feira, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, criticou o estado de “nem guerra, nem paz” com os Estados Unidos e apelou por negociações, embora tenha advertido que as forças iranianas não recuarão diante de ameaças. Pezeshkian disse que o ex-líder supremo iraniano, Ali Khamenei, morto no primeiro dia de conflito, já havia advertido que “repetidamente dito que a situação não era nem de guerra nem de paz, e que a questão precisava ser resolvida”. Na época, Khamenei também apontou que a única saída para o impasse era negociar.

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“Naquela ocasião, discutimos com ele o que deveríamos fazer se quiséssemos resolver a situação sem chegar à guerra nem à paz. O que deveríamos fazer se não negociássemos? E foi com base nisso que o líder permitiu que as negociações continuassem”, afirmou Pezeshkian, segundo a agência de notícias semioficial iraniana Mehr.

“Devemos sair desta situação sem guerra nem paz. A guerra definitivamente não é do interesse do país, mas não é o caso de nos rendermos ou recuarmos se quiserem violar nossa dignidade, nosso solo e nossa terra. Eles sonham com isso. Não é algo de que vamos recuar”, concluiu.

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