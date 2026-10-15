Estados Unidos enviam 600 soldados à América Latina em ofensiva contra narcotráfico

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Os Estados Unidos iniciaram o deslocamento de 600 soldados para a América Latina, reforçando sua ofensiva contra o narcotráfico. A operação inclui exercícios militares no Panamá, Colômbia e Honduras, além de apoio a forças locais. Esta ação integra uma expansão da campanha militar de Washington na região, gerando debates sobre soberania e métodos.

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Os Estados Unidos começaram a deslocar um batalhão de 600 soldados para a América Latina, em uma nova etapa da ofensiva do governo de Donald Trump contra o narcotráfico. A mobilização prevê exercícios militares no Panamá, na Colômbia e em Honduras e inclui o apoio a forças locais em operações contra suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, segundo fontes ouvidas pelo New York Times.

O contingente pertence à 10ª Divisão de Montanha do Exército americano, sediada em Fort Drum, no estado de Nova York. Os primeiros militares já começaram a ser enviados a uma instalação de treinamento na selva panamenha. Além dos exercícios, parte da tropa poderá apoiar operações de forças especiais dos Estados Unidos que assessoram unidades locais em incursões contra suspeitos de integrar organizações criminosas. Os soldados também poderão reforçar a segurança de helicópteros americanos e prestar apoio em situações de emergência envolvendo as equipes de operações especiais.

Expansão militar

A movimentação integra a expansão da campanha militar de Washington contra cartéis na região. Recentemente, o Pentágono transferiu drones MQ-9 Reaper da África para a Colômbia e o Equador. Centenas de militares da mesma divisão também deverão contribuir para a formação de uma nova estrutura de comando voltada às operações no Hemisfério Ocidental, com sede em Miami.

O aumento da presença militar ocorre em meio à pressão americana para que governos latino-americanos intensifiquem o combate a grupos criminosos e autorizem operações conjuntas em seus territórios. O general Francis L. Donovan, principal comandante militar dos Estados Unidos responsável por boa parte da América Latina, afirmou que Washington pretende ampliar sua atuação para além dos ataques a embarcações suspeitas, abrindo espaço para possíveis ações em terra.

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A ofensiva também se articula com o Escudo das Américas, coalizão liderada por Trump e lançada em março para coordenar ações contra organizações criminosas transnacionais. O grupo reúne os Estados Unidos e 14 países latino-americanos e caribenhos, entre eles Panamá, Colômbia e Honduras.

Em setembro, os integrantes anunciaram medidas coordenadas contra 24 organizações criminosas, incluindo o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), facções brasileiras classificadas pelo governo americano como organizações narcoterroristas. O Brasil, porém, está fora da coalizão, assim como o México.

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A perspectiva de operações militares americanas em território latino-americano reacende preocupações com a soberania nacional e remete ao histórico de intervenções dos Estados Unidos na região.

Desde o início da campanha militar na região, há cerca de um ano, as forças americanas realizaram 71 ataques contra barcos, que deixaram pelo menos 239 mortos, segundo dados divulgados pelos próprios militares. O governo afirma que as embarcações eram utilizadas no tráfico de drogas, mas não apresentou publicamente provas que sustentem as acusações.

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A campanha também avança em um momento de pressão sobre os recursos militares americanos, comprometidos com a guerra contra o Irã e com operações e alianças na Europa e na Ásia. Autoridades dos Estados Unidos manifestaram preocupação com a falta de objetivos claramente definidos para a ofensiva e com o risco de que eventuais ataques contra soldados americanos provoquem uma escalada do conflito.

Em agosto, o Comando Sul dos Estados Unidos anunciou a criação da Força-Tarefa Conjunta do Hemisfério Ocidental, destinada a ampliar a cooperação militar com aliados regionais no combate às drogas. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, também criou um escritório para coordenar as atividades contra os cartéis. Um memorando de setembro autorizou inicialmente 20 milhões de dólares para a contratação de funcionários e a organização da unidade.