Estados Unidos confirmam mais três mortes por coronavírus

Os Estados Unidos confirmaram nesta terça-feira, 3, três novas mortes decorrentes da doença causada pelo coronavírus Sas-CoV-2, elevando o total vítimas fatais no país para nove. Todos os óbitos se concentram no estado de Washington, na costa oeste, sendo que oito deles foram registrados na cidade de Seattle.

Uma das vítimas havia dado entrada no hospital na segunda-feira 24, mas morreu dois dias depois. Trata-se de um idoso residente em uma casa de repouso localizada nos subúrbios da cidade, onde outras quatro pessoas na vizinhança foram diagnosticadas com a doença.

No total, os Estados Unidos confirmaram 108 casos de contaminação pelo coronavírus, inclusive um último registrado nesta terça-feira em Nova York, segundo o jornal The New York Times. A maioria de concentra nos estados da Califórnia (38) e Washington (24), ambos na costa oeste. Na costa leste do país, há doze registros, nos estados de Flórida (3), Georgia (2), Rode Island (2), Nova York (2), Massachusetts (2) e New Hampshire (1). Mais cinco estados apresentam casos de contaminação.

Para conter a propagação, o governo americano criou um gabinete de emergência liderado pelo vice-presidente, Mike Pence. Como medida para prevenir o recuo da atividade econômica dos Estados Unidos, o Federal Reserve (banco central americano), anunciou na segunda-feira o corte de 0,5 ponto na taxa básica de juros.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a propagação do vírus diminuiu na China, enquanto seu número começa a aumentar fora desse país. O governo chinês registrou 206 novos casos da doença na segunda-feira 2, enquanto no resto do mundo foram contatados 1.598 , segundo o último boletim diário da OMS.

Cerca de 71 países fora a China foram afetados pelo coronavírus. No total, 3.043 pessoas morreram e outras 88.948 foram infectadas. Os surtos mais graves afligem a Coreia do Sul, com 4.212 casos, a Itália, com 1.689, e o Irã, com 978. Há duas pessoas infectadas pelo vírus no Brasil, enquanto o Ministério da Saúde monitora outros 433 casos suspeitos da doença.