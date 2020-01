Estados Unidos confirma terceiro caso de coronavírus

O Estados Unidos confirmaram neste domingo (26) a presença de um terceiro caso de infecção por coronavírus em seu território. Segundo a Agência de Saúde de Orange County, do estado da Califórnia, o paciente é um viajante que esteve em Wuhan, o “marco zero” da epidemia. Ele foi isolado em um hospital local e, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), sua condição é estável.

Na última semana, outros dois casos foram confirmados no país. O primeiro diagnóstico ocorreu na terça-feira (21), em Seattle, noroeste dos Estados Unidos: um homem de cerca de 30 anos que voltou de uma viagem à China e está isolado na capital americana, Washington. Três dias depois, uma mulher de 63 anos que também teria contraído o vírus após uma visita a Wuhan também foi identificada. Segundo as autoridades americanas, ela não apresentou sintomas da doença no trajeto e é pouco provável que tenha contaminado outras pessoas.

Na China, o número de casos confirmados de coronavírus subiu para 2 051 neste domingo, de acordo com uma TV estatal. O número de mortos permanece em 56. Austrália, Malásia e Japão também identificaram casos da doença em seu território.