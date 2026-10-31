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Estados Unidos alertam Rússia sobre ameaça de ataque a museu em Moscou

Comunicado cita possível episódio 'com múltiplas vítimas' neste sábado; agência estatal russa confirma informação

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 out 2026, 14h15 | Atualizado em 31 out 2026, 14h36
Ponte de tijolos vermelhos e detalhes brancos, com três arcos e duas torres laterais, sobre um lago. Há grama verde nas margens e árvores sem folhas ao fundo, sob céu parcialmente nublado
O Museu-Reserva Tsaritsyno está localizado em uma área de 405 hectares e o local conta com um complexo arquitetônico do final do século 18, estufas e um parque histórico com lagos (Museu-Reserva Tsaritsyno/Site oficial/Reprodução)
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Estados Unidos alertam Rússia sobre ameaça de ataque a museu em Moscou Priorize VEJA no Google

A Embaixada dos Estados Unidos na Rússia emitiu um alerta de segurança sobre uma ameaça real de ataque ao Museu-Reserva Tsaritysyno, localizado no sul de Moscou, neste sábado, 31. De acordo com o comunicado, o órgão está ciente de que um episódio “com múltiplas vítimas” ocorreria hoje e disse que já está em contato com autoridades russas. A Tass, agência estatal de notícias da Rússia, confirmou a informação.

Em seu comunicado, a embaixada americana não dá detalhes sobre o possível ataque, como quem seriam os responsáveis nem sobre o tipo de ocorrência que poderia afetar o local. No alerta, incluiu o endereço do museu e as recomendações de segurança para quem está na cidade (veja abaixo).

“Recebemos informações dos Estados Unidos, por meio de canais de cooperação estabelecidos, sobre preparativos para um ataque terrorista em Moscou. As medidas cabíveis estão em andamento”, afirmou, em nota à Tass, o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB).

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O Museu-Reserva Tsaritsyno está localizado em uma área de 405 hectares e foi criado como residência suburbana da Imperatriz Catarina II, segundo seu site oficial.

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O local conta com um complexo arquitetônico do final do século 18, estufas, um parque histórico com lagos, além de áreas verdes com fontes luminosas e dinâmicas.

O horário de funcionamento do museu aos sábados é das 10h às 20h e, até o momento, o site oficial não citou o episódio nem eventuais informes sobre suspensão das atividades.

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Recomendações da Embaixada dos EUA na Rússia

Além de pedir que viajantes se cadastrem em um serviço para receber atualizações sobre saúde e segurança, a Embaixada dos Estados Unidos na Rússia deu as seguintes orientações:

  • Evite o Museu-Reserva Tsaritsyno em 31 de outubro de 2026. Evite a área, fique atento e evite aglomerações;
  • Esteja atento ao que acontece ao seu redor;
  • Reveja seu plano de segurança pessoal;
  • Mantenha seu celular carregado em caso de emergência;
  • Porte um documento de identificação válido;
  • Acompanhe a mídia local para obter mais informações.
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TAGS:
Estados Unidos
Rússia
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