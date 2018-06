Estados árabes lançam maior operação da guerra do Iêmen

Uma aliança de Estados árabes liderada pela Arábia Saudita realizou um ataque em Hodeidah, principal cidade portuária do Iêmen nesta quarta-feira (13), na maior batalha da guerra contra o movimento governista houthi. A ação militar, porém, pode piorar a maior crise humanitária do mundo.

Aviões e navios de guerra árabes atacaram fortificações houthis para apoiar operações em solo de tropas estrangeiras. Tropas iemenitas se concentraram no sul do porto de Hodeidah, na operação “Vitória Dourada”.

O confronto aconteceu perto do aeroporto de Hodeidah e de al-Durayhmi, uma área rural a 10 quilômetros ao sul da cidade, relataram a mídia controlada pelos Estados árabes e seus aliados iemenitas. Os houthis enviaram veículos militares e soldados no centro da cidade e próximo ao porto, conforme aviões de guerra atingiram a costa, disse à Reuters um morador que falou em condição de anonimato. As pessoas fugiram por rotas para o norte e oeste.

A operação marca a primeira vez que Estados árabes tentaram capturar uma cidade grande tão fortemente defendida desde que se juntaram há três anos à guerra contra os houthis, que são alinhados ao Irã e controlam a capital Sanaa e a maioria das áreas povoadas.

A Organização das Nações Unidas diz que 8,4 milhões de iemenitas estão à beira da fome e que, para a maior parte deles, o porto é o únic local onde podem obter suprimentos de comida.

O Conselho de Segurança da ONU deve se encontrar a portas fechadas na quinta-feira (14), a pedido do Reino Unido, por conta do ataque em Hodeidah, disseram diplomatas.

