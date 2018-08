Estado da Califórnia registra o pior incêndio da sua história

zoom_out_map 1 /38 Galinhas são fotografadas próximas a um celeiro em chamas durante avanço do incêndio River Fire, em Lakeport na Califórnia - 01/08/2018 (Justin Sullivan/Getty Images)

Um incêndio florestal que começou no dia 27 de julho na região de Mendocino se transformou na segunda-feira (6) no mais grave na história da Califórnia, nos Estados Unidos, após ter arrasado 114.850 hectares de terra.

Com esta última atualização, o fogo superou os 113.800 hectares devastados nos condados de Ventura e Santa Barbara pelo incêndio Thomas, no ano passado.

“Quebramos um recorde. Este é um daqueles recordes que você não gostaria de ver”, disse ao jornal local Los Angeles Times o subdiretor do Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire), Scott McLean.

Apenas 30% do incêndio foi contido, informou o Cal Fire. As autoridades esperam apagar totalmente as chamas na próxima semana.

“Estamos à mercê do vento”, reconheceu o capitão Thanh Nguyen, porta-voz do Cal Fire no condado de Lake. “Tragicamente, toda esta área está realmente seca e é muito difícil extinguir as chamas”, acrescentou.

O aumento vertiginoso do tamanho do incêndio nos últimos dias, que aconteceu à noite, quando as chamas geralmente se acalmam, surpreendeu até mesmo os próprios bombeiros. “Ele se propaga extremamente rápido, é extremamente agressivo e perigoso”, disse McLean.

O alastramento do fogo obrigou várias famílias a deixarem suas casas nos condados de Mendocino, Lake e Colusa. Porém, não danificou tantos edifícios como outros incêndios que ainda estão ativos no estado, porque se espalhou para áreas remotas.

Por enquanto, o incêndio na região destroçou 143 edifícios e ameaça outras 9.300 estruturas. Um total de 432 caminhões de bombeiros, 15 helicópteros e cerca de 4.000 agentes combatem as chamas.

Segundo os especialistas, anos de seca criaram as condições ideais para que os incêndios florestais em grande escala se alastrassem em um ritmo mais rápido. Dos cinco maiores incêndios florestais na história do estado, quatro ocorreram após o ano de 2012.

Sete mortes

Atualmente há 18 grandes incêndios na Califórnia, que, no total, arrasaram cerca de 230.000 hectares. O incêndio Carr, perto da cidade de Redding, matou sete pessoas e destruiu mais de 1.000 casas.

Nos últimos dois dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou suas ideias no Twitter sobre a maneira de combater o fogo.

Trump afirmou que o governador da Califórnia, Jerry Brown, “deveria permitir um livre fluxo da grande quantidade de água que vem do norte e que é estupidamente desviada para o Oceano Pacífico”.

Os meteorologistas emitiram alertas de emergência sobre as altas temperaturas que devem atingir o condado de Los Angeles nos próximos dias. O calor já ultrapassou os 42 graus esta semana em áreas como Woodland Hills.

(Com EFE)