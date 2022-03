Estádio da Copa de 2018 vira palco de discurso pró-guerra de Putin

O Estádio Olímpico Luzhniki, que recebeu sete partidas da Copa de 2018 em Moscou, foi palco de um ato em defesa da “operação militar especial” que o governo da Rússia diz estar realizando na Ucrânia nesta sexta-feira (18).

O evento também incluiu shows de artistas apoiadores de Vladimir Putin para celebrar o aniversário de 8 anos da anexação da Crimeia à Rússia.

Segundo estimativa do Ministério do Interior russo, cerca de 200 mil pessoas se reuniram no estádio para assistir ao discurso de o presidente.

“Por um mundo sem nazismo! “Pelo presidente!” e “Pela Rússia”, foram algumas das frases que estamparam a decoração do evento.

Em seu discurso, Putin destacou a unidade da população do país diante da “operação militar especial”, que foi condenada quase unanimemente pela comunidade internacional e já deixou mais de 3 milhões de refugiados.

O prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, um dos colaboradores mais próximos do Kremlin, convocou os russos a apoiarem Putin.

“Meio mundo se uniu contra nós, mas a Rússia é um país forte. Forte pelos seus cidadãos, pelos seus patriotas”, disse Sobyanin, que aproveitou a oportunidade para agradecer aos soldados russos na linha de frente do combate.

Apresentadores, artistas e espectadores ostentavam o laço de São Jorge, em forma de Z, que se tornou o símbolo da intervenção militar na Ucrânia.

Os russos utilizam o símbolo como lembrança do dia 9 de maio, que marcou a vitória sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial.

Dezenas de milhares de pessoas que não conseguiram entrar no estádio, acompanharam outras apresentações que aconteceram nos arredores do Luzhniki, que tem capacidade para 80 mil pessoas.