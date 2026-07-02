Esquerdista derrotado recorre à corte interamericana contra eleição de Keiko Fujimori no Peru

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Roberto Sánchez, derrotado por Keiko Fujimori nas eleições peruanas, recorreu à CIDH alegando fraude nos votos do exterior. Após o JNE rejeitar suas acusações, Sánchez insiste que venceria sem essas cédulas, enquanto Fujimori teve sua vitória confirmada por uma margem apertada após longa apuração.

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Depois de ser derrotado no segundo turno das eleições presidenciais no Peru por uma margem apertadíssima, o candidato de esquerda Roberto Sánchez anunciou, na quarta-feira 1º, que apresentou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) um recurso no qual questiona a vitória da direitista Keiko Fujimori.

Ao entrar com o dispositivo conhecido como medida cautelar, Sánchez alegou que houve fraude nos votos de peruanos no exterior, segundo seu partido, o Juntos pelo Peru. O esquerdista afirma que, se essas cédulas fossem descartadas, ele venceria o pleito.

Sánchez recorreu à CIDH após o Júri Nacional de Eleições (JNE), a máxima autoridade eleitoral do país, rejeitar seu pedido para anular os votos no exterior, considerando as alegações infundadas.

Vitória de Fujimori

Keiko Fujimori consolidou sua vitória nas eleições presidenciais apenas após 100% das urnas serem apuradas, processo que levou 22 dias. Segundo os números divulgados na última segunda-feira pela autoridade eleitoral peruana, ela recebeu 50,135% dos votos válidos e deve ser confirmada como a próxima presidente do país, embora a proclamação oficial do resultado ainda esteja prevista para esta sexta-feira, 3.

Na semana passada, após uma corrida acirrada durante a apuração, com Sánchez ora à frente, ora atrás, o esquerdista indicou que não aceitaria os resultados e convocou protestos. O candidato denunciou supostas irregularidades no processo eleitoral e anunciou que pediria a recontagem dos votos.

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A virada de Keiko ocorreu justamente após a contabilização dos votos do exterior, que ampliaram sua vantagem sobre o rival.

No Brasil, a candidata de direita também venceu Sánchez na disputa pela presidência entre eleitores peruanos, segundo a Comissão Nacional Eleitoral do Peru (ONPE). Com 100% das atas contabilizadas na semana passada, Fujimori obteve 2.832 votos, o equivalente a 55,6% do total, enquanto o esquerdista somou 2.261 votos, ou 44,4%.

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Instabilidade política

O Peru passa por um período de forte instabilidade institucional. Apenas nos últimos oito anos, o país teve oito presidentes, entre eleições, renúncias, impeachments e governos interinos.

A crise mais recente começou em dezembro de 2022, com a queda de Pedro Castillo, preso após tentar dissolver o Congresso e decretar estado de exceção para impedir seu impeachment. Desde então, o país passou por sucessivas trocas de comando, incluindo os governos interinos de Dina Boluarte, José Jeri e José María Balcázar Zelada.