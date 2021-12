Esquerdista derrota ultraconservador em disputa pela presidência do Chile

Líder de protestos estudantis que sacudiram o Chile em 2011, o esquerdista Gabriel Boric derrotou neste domingo, 19, o candidato ultraconservador José Antonio Kast, vencendo a disputa pelo Palácio de la Moneda. Aos 35 anos, Boric vai se tornar o nome mais jovem a assumir a presidência do Chile, sucedendo ao direitista Sebastián Piñera.

Com cerca de 83% dos votos apurados, Boric tinha 55,5% dos votos, ante 44,4% de Kast. Após a confirmação da vitória do esquerdista, Kast foi às redes sociais parabenizar o adversário por seu “grande triunfo”. “Acabo de falar com Gabriel Boric e o parabenizei por seu grande triufno. Ele é desde hoje o presidente eleito do Chile e merece todo o nosso respeito e colaboração construtiva. O Chile está sempre em primeiro lugar”, escreveu o pinochetista. “Somos esperança. somos mais quando estamos juntos. Seguimos!”, comemorou Boric.

Ao longo dos últimos anos, o Chile enfrentou desemprego em alta, aumento de desigualdades sociais, revolta na população indígena e escândalos financeiros que fizeram manifestantes tomarem as ruas do país. Admirador de Pinochet e de Jair Bolsonaro, o direitista Kast prometeu policiamento duro e combate à entrada de imigrantes venezuelanos, mas acabou moderando o discurso ao longo da campanha, limando as referências ao ditador. Boric, por outro lado, já pregou o acolhimento dos vizinhos que fogem do caos social instalado na Venezuela — e depois defendeu repatriar os ilegais.