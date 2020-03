Esposa do primeiro-ministro do Canadá está curada do novo coronavírus

Sophie Grégoire Trudeau, a esposa do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou no sábado que está curada do coronavírus, que a obrigou a permanecer em isolamento ao lado do marido nas últimas duas semanas. “Me sinto muito melhor. Recebi um relatório positivo do meu médico e dos serviços de Saúde Pública de Ottawa”, afirmou em uma mensagem no Facebook.

Sophie apresentou resultado positivo para o coronavírus em 12 de março, depois de retornar de uma viagem a Londres. O diagnóstico levou seu marido, que não apresentava sintomas, a trabalhar em sua residência, que fica a alguns quilômetros do gabinete oficial e do Parlamento. Isolado desde então, Trudeau passou a conceder entrevistas diárias das escadas de sua residência.

Sophie agradeceu a todos que enviaram desejos de recuperação e destacou que “não é fácil ficar ficar só”. Também afirmou que “a distância física necessária para nos protegermos neste momento deveria nos incentivar a criar uma proximidade emocional maior”. Também pediu que os canadenses sigam os protocolos de saúde e permaneçam em casa.