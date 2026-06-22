Esposa do premiê da Espanha vira ré por corrupção e tem passaporte retido; entenda
Begoña Gómez é suspeita de tráfico de influência para criação de cátedra em universidade em Madri; ela e marido negam, mas crise pressiona governo
Um tribunal espanhol determinou no último sábado 20 que Begoña Gómez, esposa do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, seja julgada por corrupção e proibiu sua saída do país. A medida intensifica a crise política que cerca o governo socialista.
O juiz responsável pela decisão, Juan Carlos Peinado, determinou que Gómez deverá entregar o passaporte e comparecer duas vezes por mês perante as autoridades judiciais até a conclusão do processo. Ainda não há uma data prevista para a realização do julgamento.
O tribunal anunciou que “todos os postos fronteiriços e aeroportos civis e militares” serão informados da decisão para evitar que Gómez descumpra as ordens.
O caso
A investigação teve início em abril de 2024 após uma denúncia apresentada pelo grupo anticorrupção Manos Limpias, organização associada à extrema direita. O caso está relacionado à criação de uma cátedra na Universidade Complutense de Madri, que foi codirigida por Gómez. Os investigadores suspeitam que recursos públicos e relações pessoais tenham sido utilizados para beneficiar interesses privados.
Em decisão anterior, o juiz já havia formalizado acusações de peculato, tráfico de influência, corrupção e apropriação indébita de fundos. Segundo Peinado, a estrutura acadêmica teria servido como instrumento para o desenvolvimento profissional privado da investigada.
O que diz Sánchez
Gómez, de 55 anos, e o primeiro-ministro negam qualquer irregularidade. Segundo Sánchez, o processo faz parte de uma ofensiva política promovida pela direita para minar seu governo.
“Begoña Gómez é inocente. Há dois anos vem sendo perseguida judicial e politicamente. O que aconteceu hoje é mais um passo, um escândalo democrático insustentável. Eles não vão parar”, escreveu o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) em uma publicação na rede social X.
Crise política
A nova decisão se soma a outras investigações envolvendo figuras próximas ao primeiro-ministro. Entre elas está o ex-chefe de governo José Luis Rodríguez Zapatero, aliado de Sánchez e suspeito em um caso que envolve supostos crimes de tráfico de influência e falsificação de documentos relacionados a um empréstimo realizado para uma pequena companhia aérea. Zapatero também nega as acusações.
Em maio, a polícia da Espanha revistou a sede do Partido Socialista no âmbito de uma investigação sobre um possível esquema de pagamentos ilegais.
As buscas faziam parte de uma investigação conduzida pelo juiz Santiago Pedraz, da Audiência Nacional, sobre possíveis irregularidades cometidas por Leire Díez, ex-militante do PSOE, e outras pessoas. O magistrado investiga se Díez atuava apenas por conta própria, por ordens do partido ou por orientação do governo Sánchez.
Embora Sánchez não seja investigado em nenhum dos casos, a sucessão de escândalos tem fragilizado seu governo.