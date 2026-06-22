Esposa do premiê da Espanha vira ré por corrupção e tem passaporte retido; entenda

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A esposa do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, será julgada por corrupção e está proibida de sair do país. A decisão judicial aprofunda a crise política do governo socialista. Ela é acusada de usar recursos públicos e influência para benefícios privados, acusações que o casal nega, atribuindo-as a uma ofensiva política.

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Um tribunal espanhol determinou no último sábado 20 que Begoña Gómez, esposa do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, seja julgada por corrupção e proibiu sua saída do país. A medida intensifica a crise política que cerca o governo socialista.

O juiz responsável pela decisão, Juan Carlos Peinado, determinou que Gómez deverá entregar o passaporte e comparecer duas vezes por mês perante as autoridades judiciais até a conclusão do processo. Ainda não há uma data prevista para a realização do julgamento.

O tribunal anunciou que “todos os postos fronteiriços e aeroportos civis e militares” serão informados da decisão para evitar que Gómez descumpra as ordens.

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O caso

A investigação teve início em abril de 2024 após uma denúncia apresentada pelo grupo anticorrupção Manos Limpias, organização associada à extrema direita. O caso está relacionado à criação de uma cátedra na Universidade Complutense de Madri, que foi codirigida por Gómez. Os investigadores suspeitam que recursos públicos e relações pessoais tenham sido utilizados para beneficiar interesses privados.

Em decisão anterior, o juiz já havia formalizado acusações de peculato, tráfico de influência, corrupção e apropriação indébita de fundos. Segundo Peinado, a estrutura acadêmica teria servido como instrumento para o desenvolvimento profissional privado da investigada.

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O que diz Sánchez

Gómez, de 55 anos, e o primeiro-ministro negam qualquer irregularidade. Segundo Sánchez, o processo faz parte de uma ofensiva política promovida pela direita para minar seu governo.

“Begoña Gómez é inocente. Há dois anos vem sendo perseguida judicial e politicamente. O que aconteceu hoje é mais um passo, um escândalo democrático insustentável. Eles não vão parar”, escreveu o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) em uma publicação na rede social X.

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Crise política

A nova decisão se soma a outras investigações envolvendo figuras próximas ao primeiro-ministro. Entre elas está o ex-chefe de governo José Luis Rodríguez Zapatero, aliado de Sánchez e suspeito em um caso que envolve supostos crimes de tráfico de influência e falsificação de documentos relacionados a um empréstimo realizado para uma pequena companhia aérea. Zapatero também nega as acusações.

Em maio, a polícia da Espanha revistou a sede do Partido Socialista no âmbito de uma investigação sobre um possível esquema de pagamentos ilegais.

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As buscas faziam parte de uma investigação conduzida pelo juiz Santiago Pedraz, da Audiência Nacional, sobre possíveis irregularidades cometidas por Leire Díez, ex-militante do PSOE, e outras pessoas. O magistrado investiga se Díez atuava apenas por conta própria, por ordens do partido ou por orientação do governo Sánchez.

Embora Sánchez não seja investigado em nenhum dos casos, a sucessão de escândalos tem fragilizado seu governo.