Esposa do filho mais velho de Donald Trump pede divórcio

Vanessa Trump, esposa do filho mais velho do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, pediu nesta quinta-feira o divórcio em uma corte de Nova York, após 13 anos de casamento e cinco filhos.

O casal vinha lidando com problemas, aparentemente pela prolongada ausência de Donald Trump Jr., de 40 anos, e seus amigos afirmavam que o casamento terminaria em divórcio, o que esperavam acontecer em breve, segundo o jornal New York Post.

Vanessa Trump compareceu ontem à Corte Suprema de Manhattan para se separar do filho mais velho do presidente, que está à frente dos negócios do pai desde que ele se desvinculou da organização para concorrer às eleições presidenciais de 2016.

“Os problemas estiveram aí por muito tempo. Os dois esperavam estar juntos durante a Presidência de Trump, mas tem sido difícil resolver seus problemas. Ele nunca está”, disse uma fonte próxima do casal citado jornal.

Vanessa Trump, ex-modelo e também de 40 anos, não espera travar uma batalha judicial pela custódia de seus cinco filhos e por seus bens. Os dois se casaram em 2005 na propriedade de Donald Trump na Flórida, Mar-a-Lago, onde o presidente também se casou com Melania e costuma passar seus dias livres.