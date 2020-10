Esposa de vice-governador da Pensilvânia, brasileira denuncia racismo

Gisele Barreto Fetterman, de 38 anos, nascida no Brasil e esposa do vice-governador da Pensilvânia, o democrata John Fetterman, fazia compras em um mercado perto de sua casa no domingo 11, no distrito de Braddock, em Allegheny, quando uma mulher a reconheceu e começou a xingá-la usando insultos raciais.

Os insultos começaram na fila do caixa. A mulher, que vestia uma máscara roxa, reconheceu Fetterman e foi confrontá-la. “Ela disse: ‘Ali está aquela negra casada com Fetterman. Você não pertence aqui. Ninguém te quer aqui'”, narrou ao jornal The Washington Post. Em inglês, o termo usado pela mulher, conhecido como n-word, é considerado ofensivo contra a população afrodescendente.

A polícia já investiga o caso.

Fetterman foi seguida pela agressora até entrar em seu carro, onde conseguiu filmar parte da agressão. Cerca de uma hora após o incidente, a segunda-dama postou a gravação no Twitter.

*TRIGGER WARNING* I love love love this country but we are so deeply divided. I ran to the local grocery store and was met by and verbally assaulted by this woman who repeatedly told me I do not belong here. The confrontation continued into the parking lot where I was able to pic.twitter.com/kzSoxCVJ2x

— Gisele Barreto Fetterman (@giselefetterman) October 11, 2020