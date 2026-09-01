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Esposa de Netanyahu espalha teoria da conspiração sobre líder opositor

A dois meses das eleições israelenses, ela reproduziu boato popular sobre traição interna no governo e ataque do Hamas

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 09h02 | Atualizado em 1 set 2026, 10h49
Benjamin Netanyahu, de terno azul e gravata azul, caminha ao lado de uma mulher loira de óculos escuros e blazer laranja. Atrás deles, um militar de boina preta e óculos faz uma saudação. O fundo mostra uma escadaria vermelha e branca
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (esq.), e sua esposa Sara Netanyahu. 25/02/2026 -  (JACK GUEZ/AFP)
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Esposa de Netanyahu espalha teoria da conspiração sobre líder opositor Priorizar nos meus resultados Google

Sara Netanyahu, esposa do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reproduziu na segunda-feira 31 a teoria da conspiração de que um líder da oposição tinha conhecimento do plano para o ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, antes que acontecesse. A incursão terrorista em comunidades do sul de Israel fez 1.200 mortos e sequestrou 251 reféns; foi também o estopim para a guerra em Gaza, que matou mais de 70 mil palestinos.

Seus comentários, que provocaram indignação em toda a oposição israelense, evidenciam a profunda polarização política do país antes das eleições de 27 de outubro.

A declaração versus as reações

Em uma entrevista exibida na televisão na noite de segunda-feira, Sara atacou Yair Golan, ex-subcomandante chefe do Estado-Maior e líder do partido de centro-esquerda Democratas. Ela sugeriu que Golan já estava “vestido e preparado” no amanhecer de 7 de outubro de 2023, “enquanto outros não sabiam de nada, incluindo o primeiro-ministro”.

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O partido de Golan respondeu que condena de modo veemente as declarações “vis e enganosas”.

Homem de meia-idade com barba grisalha, vestindo terno azul e camisa azul-clara, fala ao microfone com a mão direita fechada e apontada para frente, em um palco escuro com projeção de fundo
O líder de oposição israelense, Yair Golan, do partido de centro-esquerda Democratas Yair Golan, durante comício em Tel Aviv. 01/11/2025 – (Eyal Warshavsky/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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“Divulgar teorias da conspiração contra o general de divisão Yair Golan e manchar sua heroica atuação em 7 de outubro é ultrapassar uma linha vermelha que beira a insanidade”, disse um comunicado postado em sua conta no X (ex-Twitter).

Gadi Eisenkot, ex-comandante do Exército e agora favorito para enfrentar Netanyahu, também denunciou a “louca teoria da conspiração de traição” difundida pela esposa do premiê, cujos comentários “têm como propósito atiçar o ódio e perpetuar o mandato de Netanyahu”.

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Polarização e boatos

As acusações de Sara Netanyahu refletem teorias da conspiração recorrentes em Israel.

Segundo uma pesquisa realizada em agosto para o Canal 13, maior emissora do país, 40% dos israelenses — e 63% dos eleitores da atual coalizão de direita — acreditam que uma traição interna levou ao ataque de 7 de outubro, o dia mais letal desde que o Estado judaico foi estabelecido, em 1948.

Netanyahu, o mais longevo premiê de Israel com 19 anos anos no cargo em três mandatos distintos, já afirmou que, no dia do ataque, os responsáveis pela segurança deveriam tê-lo acordado.

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Se as eleições fossem hoje, a coalizão de Eisenkot venceria a coalizão do primeiro-ministro, mas nenhum dos blocos obteria a maioria dos assentos no Knesset, o parlamento de Israel, o que significa que não conseguiria aprovar por conta própria leis, um orçamento, e essencialmente governar. No passado recente, quando uma votação resultou em um “parlamento pendurado”, o país convocou uma nova ida às urnas devido à falha do governo eleito.

O ataque do Hamas contra Israel matou 1.221 pessoas. Os combatentes do Hmas também fizeram 251 reféns e os levaram para Gaza — 44 deles morreram no cativeiro.

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Israel respondeu com uma ofensiva em larga escala em Gaza que matou mais de 73.400 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, que opera sob a autoridade do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

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