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Esposa de Maduro pede prisão domiciliar nos EUA por problemas cardíacos

Cilia Flores e o presidente deposto da Venezuela estão detidos há mais de oito meses em Nova York, indiciados por narcotráfico

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 16h39
O presidente deposto da Venezuela Nicolás Maduro e sua esposa Cilia Flores. 10/01/2025
O presidente deposto da Venezuela Nicolás Maduro e sua esposa Cilia Flores. 10/01/2025 (Jesus Vargas/Getty Images)
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Esposa de Maduro pede prisão domiciliar nos EUA por problemas cardíacos Priorizar nos meus resultados Google

Cilia Flores, esposa do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu à Justiça dos Estados Unidos autorização, na quarta-feira 9, para deixar a prisão federal onde está detida em Nova York e aguardar o julgamento em regime domiciliar por problemas cardíacos.

Segundo o advogado Mark Donnelly, Flores, de 69 anos, “estava fisicamente saudável e não tomava nenhum medicamento de forma contínua, exceto por uma injeção mensal”, antes de ser levada à força para os Estados Unidos. Encarcerada há mais de oito meses, agora ela toma quatro remédios e apresenta um quadro cardíaco que, de acordo com a defesa, exige exames das artérias coronárias e uma intervenção médica.

A defesa do casal alega ainda que a estrutura da prisão não oferece as condições necessárias para que Flores receba o atendimento médico adequado. Como alternativa, os advogados propuseram que a esposa de Maduro seja colocada em prisão domiciliar nos Estados Unidos e submetida a regras rígidas, incluindo vigilância armada durante 24 horas, monitoramento por tornozeleira eletrônica e entrega do passaporte às autoridades.

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Figura influente do chavismo, Flores é advogada e construiu uma longa carreira política na Venezuela. Foi deputada, presidiu a Assembleia Nacional entre 2006 e 2011, tornando-se a primeira mulher no cargo, e assumiu posteriormente outras funções no Estado. Ela mantém uma relação com Maduro desde a década de 1990 e os dois se casaram em 2013.

O pedido de Flores ocorre poucos dias depois de Maduro solicitar que a Justiça americana rejeite as acusações de tráfico de drogas feitas contra ele, invocando sua imunidade como chefe de Estado. Os Estados Unidos, porém, não reconhecem Maduro como presidente venezuelano desde 2019. Washington também considerou fraudulentas suas reeleições em 2018 e 2024, posição compartilhada por outros governos europeus e latino-americanos.

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Captura e acusações

Flores e Maduro estão detidos em uma prisão no Brooklyn desde a operação militar dos Estados Unidos e aguardam julgamento por tráfico de drogas e outras acusações. No total, são quatro: conspiração para cometer “narcoterrorismo”, conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos explosivos.

O julgamento do casal está marcado para começar em 1º de junho de 2027, segundo decisão de um tribunal federal de Nova York anunciada no fim de julho. Desde sua primeira audiência na Justiça americana, Maduro sustenta que foi “sequestrado” e afirma ser um “prisioneiro de guerra”.

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As forças militares americanas capturaram o casal em Caracas em 3 de janeiro, em uma rápida operação que combinou forças navais, aéreas e terrestres para depor o homem que governava a Venezuela desde 2013. Desde então, o governo interino de Delcy Rodríguez assumiu o poder e estreitou os laços com Washington, que controla efetivamente as exportações do petróleo venezuelano.

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