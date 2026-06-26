Esposa de jogador de futebol é encontrada morta sob escombros após terremotos na Venezuela

A esposa do jogador de futebol venezuelano Hector Bello foi encontrada morta sob escombros após dois fortes terremotos abalarem a Venezuela na quarta-feira, 24.

O prédio onde a família morava, no estado de La Guaira, um dos mais afetados, desabou em meio aos tremores. A filha do casal, ainda bebê, sobreviveu à tragédia, segundo a imprensa local.

O atleta de 28 anos é zagueiro e está sem clube no momento. Até o ano passado, ele jogava no Bolívar SC, cuja sede fica em Ciudad Bolívar, na Venezuela.

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Um outro jogador, o argentino Lucas Trejo, fez um apelo público na quinta-feira, 25, após perder contato com a esposa e os dois filhos depois dos terremotos. Segundo o atleta, o edifício onde a família morava também desabou durante os tremores.

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“Nosso edifício em Playa Grande caiu. Não sei nada da minha família. Por favor, rezem por eles e compartilhem esta mensagem para que chegue a alguém que possa tê-los visto. Quero acreditar que eles não estavam lá”, escreveu.

Os dois tremores consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram o norte da nação sul-americana com um intervalo de apenas 39 segundos na noite de quarta-feira, provocando o desabamento dezenas de edifícios em Caracas e muitas outras cidades. O Hospital de Clínicas de Caracas correu para reforçar o turno da madrugada, quando ainda houve mais trinta réplicas do duplo terremoto, para atender os feridos que não param de chegar.

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+ Saiba quem são as vítimas estrangeiras dos terremotos na Venezuela

O número de mortos na tragédia subiu para pelo menos 589 nesta sexta-feira, 26, informou o Ministério da Saúde. De acordo com uma plataforma criada pela oposição venezuelana para que famílias possam localizar parentes, quase 36 mil pessoas estão desaparecidas. Segundo previsões do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), até 100.000 pessoas podem ter morrido.

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O Itamaraty confirmou a morte de dois brasileiros — um homem e uma mulher — em decorrência dos terremotos no país vizinho.