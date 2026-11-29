Ler Resumo





Cerca de 39 milhões de espanhóis votam em uma das eleições mais decisivas desde a redemocratização. O socialista Pedro Sánchez tenta frear o avanço de Alberto Núñez Feijóo, do PP, que pode formar aliança inédita com o VOX, de extrema direita. Veja os bastidores da disputa que pode mudar a Europa.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Cerca de 39 milhões de espanhóis irão decidir neste domingo o destino da Espanha, a única grande nação da União Europeia governada pela esquerda. A acirrada disputa opõe o atual primeiro-ministro, Pedro Sanchez, representante do PSOE, o partido socialista, a Alberto Núñez Feijóo, do PP, representante da direita tradicional.

As duas legendas historicamente duelam pelo comando do país, mas essas eleições têm um certo ar de ineditismo que concede favoritismo à oposição: o crescimento do VOX, partido de extrema-direita que, ao contrário das edições anteriores, deve se coligar com o PP para a formação de um governo de caráter conservador.

Se isso de fato acontecer, será a primeira vez que os representantes dessa vertente política irão exercer o poder no comando do país desde a ditadura de Francisco Franco, que esteve à frente do Palácio de Moncloa entre 1939 e 1975.

Feijóo lidera as pesquisas sendo acompanhado de perto por Sánchez, em empate técnico. Quem quer que vença a disputa dificilmente terá maioria do parlamento para formar um governo justamente por conta da presença do VOX, liderado por Santiago Abascal. Ao contrário do que aconteceu em outros pleitos, a direita tradicional não se mostra capaz de isolar os extremistas e dependerá deles para obter a maioria do parlamento.

Continua após a publicidade

A sobreposição da ultradireita que tira espaço de partidos liberais é um fenômeno que tem se espalhado pela Europa. Já se concretizou na Itália, com Giorgia Meloni, e tem grandes chances de ocorrer também na França, com Marine Le Pen.

A décima sexta campanha eleitoral espanhola está sendo considerada uma das mais importantes da história, desde a redemocratização. Projeções apontam um comparecimento do eleitorado superior a 80% — um recorde, caso confirmado. “Estas são eleições existenciais”, chegou a dizer o ex-presidente do governo e ex-líder do PP, José María Aznar. “O resultado poderia ser um ponto de inflexão na história da Espanha”, reiterou o veterano socialista José Bono, ao jornal El País.

Continua após a publicidade

A corrida eleitoral foi intensa. Os debates televisivos tiveram grande audiência, com enfrentamentos quentes entre Sánchez e seus dois opositores, com o apoio ao socialista de Ada Colau, da Frente Ampla, coalizão de movimentos de esquerda alternativos ao PSOE. Houve intensos comícios, com o primeiro-ministro citando, em diversos momentos, a virada de Lula sobre Flávio Bolsonaro no Brasil como um exemplo de que a mobilização popular pode levar à vitória da esquerda.

O presidente brasileiro chegou a encontrar o colega espanhol a quem repassou detalhes da estratégia do exército do Lula, comandado pelo deputado federal André Janones. O ato final da campanha de Sánchez, em uma praça de Madri, contou inclusive com uma batucada em ritmo de samba.

Continua após a publicidade

Na atual disputa, o primeiro-ministro repetiu a estratégia anterior de convocar eleições antecipadas justamente no momento em que estava com a popularidade abalada. Hábil construtor de pontes, ele vem se mantendo no poder nos últimos oito anos e meio, mesmo sem contar com maioria no parlamento.

A decisão de lançar-se novamente às urnas se deu em meio a uma crise habitacional, em torno dos altos preços dos aluguéis que ganhou relevância nacional, após o despejo de uma idosa que há décadas morava no mesmo apartamento e ficou sem condições de arcar com o contrato. A iniciativa, contudo, acabou sendo ofuscada por escândalos de corrupção envolvendo a primeira-dama e pelo choque de dois trens de alta velocidade que matou 69 pessoas, na cidade de Toledo.