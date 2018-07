Espanha socorre quase 500 migrantes no Mediterrâneo em apenas um dia

Os serviços de resgate da Espanha anunciaram nesta terça-feira (25) ter resgatado no Mar Mediterrâneo quase 500 pessoas que tentavam chegar à costa espanhola a bordo de 30 barcos.

A agência de resgates Salvamento Marítimo informou no Twitter que socorreu 484 pessoas no Estreito de Gibraltar e no Mar de Alborão, entre Espanha e Marrocos.

Desde las 8.40 horas hemos rescatado en El Estrecho con la Salvamar Atria, la Salvamar Gadir y la Guardamar Concepción Arenal a 264 personas de 20 #pateras. Nuestros controladores del Centro de @salvamentogob de Tarifa han coordinado las emergencias pic.twitter.com/oI1v66bkrf — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) July 25, 2018

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), 18.653 imigrantes chegaram à costa da Espanha entre o início do ano e 18 de julho passado.

Os migrantes procediam especialmente dos países da África subsaariana, como Guiné, Mali e Mauritânia, além do Marrocos.

Ao menos 294 pessoas morreram tentando chegar à Espanha este ano, do total de 1.489 mortes no Mar Mediterrâneo, segundo a OIM.

A Espanha aceitou em junho acolher 630 imigrantes que chegaram a bordo de três navios, entre eles o barco humanitário Aquarius, que Itália e Malta haviam rejeitado.

No dia 4 de julho, um barco da ONG espanhola Proactiva Open Arms atracou em Barcelona com 60 migrantes resgatados diante da costa líbia, após a Itália se negar a aceitá-los.

(Com AFP)