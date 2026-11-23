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Atrás nas pesquisas eleitorais, o premiê espanhol Pedro Sánchez lançou uma ofensiva ao propor imposto sobre fortunas acima de 100 milhões de euros. A medida busca financiar serviços públicos e barrar a ascensão de conservadores e da extrema direita ao poder. Entenda os impactos da disputa.

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O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, tenta desafiar as pesquisas que antecipam uma vitória dos conservadores, que poderiam governar com o apoio da extrema direita, algo inédito desde o fim da ditadura franquista no país. O líder esquerdista entrou nos dias finais de sua campanha com uma proposta, nesta segunda-feira, 23, de um novo imposto para fortunas superiores a 100 milhões de euros (mais de R$ 650 milhões, aproximadamente), antes das eleições gerais de domingo, 29.

A iniciativa, que seria utilizada para financiar benefícios para o atendimento infantil, habitação e serviços públicos, foi anunciada no momento em que os socialistas tentam ressaltar suas diferenças em relação ao conservador Partido Popular (PP), que, segundo Sánchez, pretende reduzir os impostos dos mais ricos.

A maioria das pesquisas projeta a vitória do PP nas eleições de domingo, mas sem alcançar maioria absoluta no Parlamento, o que poderia transformar o partido de extrema direita Vox no fiel da balança para determinar a formação do próximo governo na Espanha.

“Embora tenhamos reduzido a desigualdade de renda a mínimos históricos, o 0,1% mais rico concentra mais de 10% da riqueza. E seu peso não para de crescer desde 2010”, afirmou Sánchez, primeiro-ministro desde 2018, em seu perfil no X (ex-Twitter). “Propomos um imposto sobre as fortunas superiores a 100 milhões de euros para financiar, por exemplo, um benefício de assistência infantil, habitação e melhores serviços públicos”, acrescentou.

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Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. Y su peso no deja de crecer desde 2010. Proponemos un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros para financiar, por ejemplo, una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos. Que los millones también se traduzcan en derechos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

Resistência do empresariado

Políticos de esquerda do Reino Unido, França, Países Baixos e outros países europeus também apresentaram propostas de imposto sobre os mais ricos, em busca de uma resposta ao mal-estar da população com a desigualdade e para mobilizar suas bases eleitorais.

As organizações empresariais geralmente se opõem a este tipo de tributo, alertando que poderia levar para o exterior os empreendedores que geram emprego e crescimento.

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+ A decisão de eleitores da Califórnia sobre a cobrança de imposto de bilionários

A Espanha já tem um imposto sobre grandes fortunas, implementado em 2022, que é aplicado aos patrimônios líquidos superiores a três milhões de euros (quase R$ 20 milhões). O tributo foi concebido para complementar os impostos regionais sobre o patrimônio e garantir que as pessoas mais ricas contribuam independentemente da região em que moram.

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O PP prometeu reduções fiscais para as rendas médias e baixas, para os trabalhadores jovens, além de incentivos fiscais para as empresas que investem em tecnologia e digitalização.

Bastião da esquerda europeia

Pedro Sánchez pede aos eleitores que evitem “a involução” que, segundo ele, significaria um governo PP-Vox, após os avanços de seu governo na área social, para o feminismo e os direitos LGBTQIA+, tudo isso enquanto a economia espanhola, a quarta maior da União Europeia, mantém seu dinamismo.

Presidente da Internacional Socialista, o premiê espanhol já entrou em choque com Donald Trump e com Benjamin Netanyahu pelas guerras no Irã e em Gaza e, na contramão de muitos de seus parceiros europeus, é um defensor da imigração em uma Espanha que envelhece e precisa de mão de obra.

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Sánchez tentou capitalizar a indignação diante da crise de acesso à moradia na Espanha e conseguiu aprovar medidas para restringir despejos forçados e a aquisição de imóveis por grandes fundos de investimento.

Porém, qualquer benefício eleitoral para Sánchez parece incerto. A oposição o culpa por não conseguir frear o aumento dos custos da moradia e dos bens de consumo em geral. O “poll of polls” do portal de notícias Político, que agrega as principais pesquisas de opinião, coloca em primeiro lugar nas intenções de voto o PP (32%), seguido pelo Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de Sánchez, com 29%, e depois o Vox, com 18%. O PSOE vem crescendo nas pesquisas desde 9 de novembro.

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Durante visita oficial às Filipinas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desviou a rota para ir a Madri na última segunda-feira 16 prestar solidariedade ao aliado, com quem tem articulado há anos encontros e agendas internacionais voltadas ao multilateralismo, à defesa da democracia e ao combate à extrema direita.