Espanha libera entrada de brasileiros vacinados contra a Covid-19

A partir desta terça-feira, 24, brasileiros completamente vacinados contra a Covid-19 já podem entrar na Espanha sem a necessidade de cumprir quarentena. Serão aceitos os imunizantes Pfizer, AstraZeneca, Janssen e CoronaVac, com no mínimo 14 dias da segunda aplicação ou da dose única.

Todos os brasileiros que chegam à Espanha devem preencher, antes de iniciar a viagem, um formulário de controle de saúde. Depois de preenchido, obtém-se um código QR que deverá ser apresentado, tanto no momento do embarque como na chegada à Espanha.

Segundo comunicado divulgado pela Embaixada, mesmo vacinado o viajante deverá, ao desembarcar no país, passar por um exame, que incluirá uma medição de temperatura, uma checagem de documentos e uma verificação visual do estado, sendo possível ainda a realização de um teste de antígeno.

Já os não vacinados só poderão entrar se forem espanhóis ou nacionais da União Europeia, cônjuges, parceiros com uniões estáveis ou filhos com menos de 21 anos desses cidadãos, pessoas com residência no espaço Schengen, entre outras exceções. Todos deverão apresentar um exame negativo para o coronavírus.

No domingo 23, a Alemanha também liberou a entrada de brasileiros vacinados em seu território. Os imunizantes aceitos no país são os fabricados pela Pfizer, Janssen e Astrazeneca. A CoronaVac ainda está sendo analisada.