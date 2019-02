Espanha entregará ex-ministro de Energia da Venezuela à Justiça dos EUA

A Corte Nacional da Espanha concordou nesta quinta-feira, 31, em entregar temporariamente aos Estados Unidos o ex-vice-ministro de Energia da Venezuela Nervis Villalobos. Ele será julgado pela Justiça americana por lavagem de dinheiro de corrupção na estatal petroleira venezuelana PDVSA.

O juiz Ismael Moreno, que instrui uma das causas contra Villalobos, autorizou sua entrega para julgamento nos Estados Unidos, mas impôs como condição a devolução do réu em prazo de até seis meses para responder à Justiça da Espanha para responder por outros crimes. Villalobos foi ministro do governo de Hugo Chávez, na Venezuela.

Moreno investiga Villalobos por subornar funcionários do alto escalão da PDVSA em favor do grupo espanhol Duro Felguera em troca de contratos. Além disso, um tribunal de Madri o acusa de lavagem de dinheiro na Espanha. Villalobos transferiu quase US$ 7 milhões entre outubro de 2011 e junho de 2012 para uma filial em Lisboa do Banco Madrid por meio de sociedades ligadas a ele.

(Com EFE)