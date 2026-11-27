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Em disputa acirrada, o primeiro-ministro Pedro Sánchez tenta reverter o favoritismo da oposição de direita, aliada ao ultranacionalista Vox. A eleição espanhola testa a força da esquerda na Europa diante do avanço conservador e do desgaste do governo com crises e escândalos.

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A Espanha encerra nesta sexta-feira, 27, a campanha antes das eleições nas quais o primeiro-ministro Pedro Sánchez, de esquerda, espera desafiar as pesquisas favoráveis ao seu adversário conservador, que pode chegar ao poder com o apoio da extrema direita. Há oito anos no poder, ele afirmou, apesar dos indicadores, estar confiante de que seu partido vai vencer o pleito no domingo, 29.

“Não consigo imaginar que possamos perder”, disse Sánchez à rádio espanhola SER, acrescentando que os eleitores de esquerda estão cada vez mais mobilizados para comparecer às urnas em grande número — um pré-requisito para alcançar uma maioria progressista.

A partir desta sexta, já não é mais permitido publicar novas pesquisas de opinião, mas o líder socialista insistiu que dados internos indicam que seu partido obterá o maior número de votos, o que lhe permitiria garantir a reeleição com o apoio de siglas menores de esquerda.

Extrema direita

No entanto, quase todas as pesquisas divulgadas antes apontaram vantagem clara para o Partido Popular (PP), da direita tradicional, que anunciou uma coalizão “pragmática” com a legenda ultranacionalista Vox, que pode dobrar o número de cadeiras, de forma a obter a maioria no Parlamento. A vantagem do PP em relação ao Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de Sánchez, porém, vem caindo nas últimas semanas. Se a extrema direita chegar ao governo, será a primeira vez que isso acontece na Espanha desde a morte do ditador Francisco Franco, em 1975.

A votação na quarta maior economia da zona do euro será acompanhada de perto devido à proximidade de outras eleições em países importantes da Europa, como França, Itália e Polônia. Uma mudança de signo político na Espanha reforçaria o avanço das forças conservadoras e de extrema direita na região, onde Sánchez é uma das vozes mais visíveis da esquerda.

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No último debate exibido na televisão na noite de quinta-feira, Sánchez apresentou o pleito de domingo como uma decisão entre “dois caminhos muito diferentes”: o da “Espanha próspera”, que ele encarnaria com seus avanços sociais, e o de uma “Espanha de cortes, de congelamento de salários”, caso a direita e a extrema direita governem o país.

Alberto Núñez Feijóo, líder do PP e favorito nas pesquisas, concentrou os ataques à gestão econômica e aos escândalos de corrupção que atingiram o Executivo. “Sánchez não responde a nada. Só foge”, disse.

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Por sua vez, o líder do Vox, Santiago Abascal, responsabilizou o governo por ter aberto as portas à imigração em larga escala que, segundo ele, agravou a crise de habitação – uma das principais preocupações dos eleitores –, deteriorou os serviços públicos e aumentou a criminalidade. (A imigração virou um tema crucial da campanha, em um país onde milhares de estrangeiros, principalmente latino-americanos, aguardam uma resposta a seus pedidos de regularização no âmbito de um processo extraordinário impulsionado pelo governo socialista.)

Cansaço com o incumbente

Na noite desta sexta, Sánchez encerrará a campanha em Madri, enquanto Feijóo fará um comício em Sevilha, na Andaluzia. Abascal discursará em Valência, leste do país.

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Para a cientista política Paloma Román, da Universidade Complutense de Madri, as últimas horas de campanha serão decisivas para o socialista, que busca “mobilizar os abstencionistas”, geralmente de esquerda, diante de uma direita que concentrou sua mensagem no lema “tirar Sánchez” do poder.

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Após mais de oito anos à frente do governo, Sánchez enfrenta sua eleição mais difícil, consolidado como figura internacional da esquerda após seus embates com Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Mas, dentro da Espanha, ele está muito desgastado por uma série de escândalos de corrupção que envolvem antigos colaboradores próximos e membros de sua família.

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O socialista de 54 anos, que se orgulha do dinamismo da economia espanhola apesar das persistentes desigualdades, tenta tirar proveito do descontentamento provocado pela crise de acesso à moradia. De fato, ele antecipou as eleições quando o Congresso derrubou um pacote de medidas para enfrentar a situação.

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A oposição critica Sánchez por não conseguir frear a escalada dos preços da habitação, nem do custo de vida em geral. Também reprova a gestão socialista por não ter antecipado a crise migratória em Ceuta no mês de julho, quando dezenas de milhares de migrantes entraram no território espanhol no norte da África a partir de Marrocos.

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Além disso, acusa o governo socialista de falta de investimentos ao recordar os dois acidentes de trens de alta velocidade que deixaram 115 mortos neste ano.

Feijóo, de 65 anos, destaca seu balanço à frente da região noroeste da Galícia durante 13 anos e afirma que pretende virar a página da era Pedro Sánchez com “verdade, decência e gestão”.