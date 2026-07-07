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Espanha e Holanda apreendem quase uma tonelada de ecstasy destinada à América do Sul

Trata-se da maior apreensão da droga psicotrópica na história da Europa

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 12h13
Muitas pastilhas brancas redondas, algumas com um coelho em relevo, preenchem a imagem, com uma pá metálica à direita
Comprimidos de MDMA (Craig Hastings/Getty Images)
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Espanha e Holanda apreendem quase uma tonelada de ecstasy destinada à América do Sul Priorize VEJA no Google

As polícias da Espanha e da Holanda apreenderam 947 kg de MDMA, conhecido como ecstasy, que estava a caminho da América do Sul, anunciaram autoridades espanholas nesta terça-feira, 7. Trata-se da maior apreensão da droga psicotrópica na história da Europa. Ao menos 15 pessoas foram presas, das quais 12 permanecem em prisão preventiva, nos dois países. O entorpecente seria trocado por cocaína em Gana para seguir rumo ao território sul-americano, apontaram as investigações, sem especificar qual era o país de destino.

Os acusados responderão por crimes contra a saúde pública, participação em organização criminosa, fraude no fornecimento de energia elétrica e porte ilegal de armas. A polícia espanhola informou que os traficantes planejavam enviar a substância dentro de um guindaste , que seria transportado do porto belga de Antuérpia para Gana. A droga, então, seria trocada por cocaína e enviada para a Europa, por meio de portos espanhóis. O ecstasy, por sua vez, era destinado para a América do Sul.

As investigações tiveram início no ano passado após suspeitas de que remessas eram coordenadas da Espanha e da Holanda para a África. Operações conjuntas ocorreram no final de janeiro de 2026, quando o carregamento foi confirmado. Além do MDMA, os agentes confiscaram 644 pés de cannabis, três armas de fogo, 46 mil euros (mais de R$ 270 mil) e cinco relógios de luxo.

Em maio, a Espanha apreendeu 30 toneladas de cocaína a bordo de um navio interceptado próximo às Ilhas Canárias, em uma operação considerada a maior já realizada na Europa contra o tráfico da droga. A carga, avaliada em mais de 812 milhões de euros (cerca de 5 bilhões de reais) estava escondida no cargueiro Arconian, que navegava sob bandeira das Ilhas Comores.

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A operação foi conduzida pela Guarda Civil da Espanha em parceria com autoridades dos Estados Unidos e da Holanda. O navio foi interceptado no início do mês no Oceano Atlântico e todos os 23 tripulantes foram presos preventivamente, sem direito a fiança, segundo decisão da Alta Corte espanhola.

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