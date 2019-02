Espanha desarticula rede de exploração sexual de homens brasileiros

Para se prostituírem, as vítimas recebiam cocaína, popper – droga para estimulação sexual – e viagra

A polícia espanhola desarticulou pela primeira vez uma rede de prostituição que explorava homens brasileiros. A investigação, que se estendeu por mais de seis meses, terminou com a prisão de 14 pessoas em diferentes províncias do país, informou nesta terça-feira a Direção Geral da Polícia e a Guarda Civil.

O esquema consistia em forçar os homens a se prostituírem “24 horas por dia”, de acordo com a polícia. Para isso, ao sair do Brasil rumo à Espanha, eles recebiam cocaína, popper – droga para estimulação sexual – e viagra.

Ao deixarem seu país, as vítimas recebiam da organização criminosa uma bolsa de viagem e a passagem de avião, que era comprada com cartões falsificados. Na maior parte dos casos, os jovens eram levados primeiro a aeroportos de outros países antes de serem levados à Espanha.

Os homens eram enganados quanto às condições de trabalho e, sobretudo, em relação aos valores que teriam devolver aos “cafetões” por conta de despesas de viagem. No início, eles eram informados de que só deveriam custear a passagem, quando na realidade eram exigidas quantias superiores a 4.000 euros.

Depois que chegavam à Espanha os jovens eram levados pelo líder da quadrilha a várias províncias espanholas, “conforme a demanda de cada local”. Eles eram acomodados em apartamentos e obrigados a entregar ao proprietário do imóvel 50% dos lucros com a prostituição, além de 200 euros pelo alojamento e pela manutenção do local. Se os homens mostrassem resistência a alguma das ordens ou causassem algum tipo de problema, os criminosos faziam ameaças, inclusive de morte.

A organização atraía os clientes por meio de anúncios em classificados de jornais e também em páginas da internet, onde eram postadas fotografias dos jovens. Além de delitos contra os direitos dos cidadãos estrangeiros, relativos à prostituição, contra os direitos dos trabalhadores e formação de quadrilha, os principais responsáveis pela rede de prostituição são acusados de fornecer drogas e outras substâncias ilegais às vítimas e também a clientes.

(Com agência EFE)