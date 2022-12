Espanha aumenta segurança após série de cartas-bomba no país

O governo da Espanha disse nesta quinta-feira, 1, que irá reforçar as suas medidas de segurança depois que uma série de cartas-bomba foram descobertas no país, incluindo uma que foi enviada ao primeiro-ministro, Pedro Sánchez, na última semana.

O Ministério do Interior ordenou o aumento das medidas de segurança em todas as embaixadas e consulados no país, bem como em outros locais que requerem proteção especial. A segurança já havia sido reforçada após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia.

+ Ucrânia reforça segurança em embaixadas após carta-bomba explodir em Madri

A carta mais recente foi descoberta nesta madrugada e estava endereçada a uma base aérea perto de Madri, enquanto uma explodiu na embaixada ucraniana, também na capital, e outra foi desativada próximo a uma fábrica de armas.

O dispositivo destinado ao premiê chegou ao Palácio de Moncloa, sede do governo, em 24 de novembro e seus seguranças o acharam suspeito. De acordo com o Ministério do Interior, um perímetro de segurança foi estabelecido e houve uma explosão controlada do item. Ainda segundo o órgão, os quatro envelopes são semelhantes por conteúdo e características.

Uma quinta carta chegou a ser endereçada à ministra da Defesa, Margarita Robles, informou o secretário de Estado de Segurança espanhol, que acredita que elas foram enviadas dentro do próprio território da Espanha. No entanto, é possível que os itens enviados à fábrica de armas e à embaixada tenham vindo da Ucrânia.

De acordo com a mídia espanhola, o complexo industrial é responsável por construir lançadores de foguete que Madri enviou a Kiev para serem usados contra a Rússia, informação não confirmada pelas autoridades nacionais.

Segundo o governo espanhol, a população precisa se manter calma e, apesar do padrão, ainda não há razão para tratar a situação como uma ameaça terrorista.