Espanha assina acordo de defesa bilateral bilionário para ajudar Ucrânia

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira, 27, que fornecerá 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,6 bilhões) em ajuda militar à Ucrânia, durante visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Madri. As lideranças assinaram um acordo “extremamente importante” de defesa e segurança com validade de uma década, acrescentou o premiê. Não há detalhes precisos sobre o documento.

“(Este acordo) permitirá à Ucrânia aumentar as suas capacidades, incluindo os seus sistemas essenciais de defesa aérea para proteger os seus civis, cidades e infraestruturas, que ainda sofrem ataques indiscriminados, como se viu neste fim de semana em Kharkiv”, disse Sánchez a repórteres depois de assinar o pacto.

Ele acrescentou que a nação também fornecerá mísseis Patriot — sistemas de defesa aérea fabricados pelos Estados Unidos — e “outro lote de tanques Leopard e, sobretudo, munições” para as tropas ucranianas. Além dos benefícios militares destacados pelo primeiro-ministro espanhol, o acordo prevê colaborações em uma gama de setores, incluindo inteligência, reconstrução e assistência humanitária.

A declaração ocorre um dia após Zelensky apelar aos líderes mundiais para comparecerem a uma “cúpula de paz” na Suíça, prevista para 15 de junho. Ele instou os presidentes dos Estados Unidos e da China, Joe Biden e Xi Jinping, respectivamente, a participarem do encontro em busca da “verdadeira paz, e não apenas uma pausa nos ataques”.

Continua após a publicidade

+ Otan está em conflito direto com Rússia na Ucrânia, diz Kremlin

Avanço em Kharkiv

Há mais de dois anos em guerra, Kiev enfrenta uma estagnação na retomada de zonas ocupadas por soldados de Moscou, lida com a exaustão de suas tropas devido aos combates ininterruptos e reclama da falta de equipamentos adequados.

Moscou, por sua vez, avança em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. Na última quinta-feira 23, ataques de mísseis russos mataram sete pessoas na região. Ao menos 23 pessoas ficaram feridas, incluindo 16 civis que estavam em uma gráfica no momento em que o enxame de mísseis russos atingiu o local.

Continua após a publicidade

Na ocasião, o líder ucraniano utilizou as redes sociais para criticar o “ataque extremamente brutal” a Kharkiv e à cidade de Lyubotyn, e disse que os “terroristas russos estão se aproveitando da falta de proteção de defesa aérea suficiente e de capacidade fiável da Ucrânia para destruir lançadores terroristas nos seus locais exatos”, que estariam próximos à fronteira entre os países.

+ Rússia devolve a Kiev seis crianças ucranianas deportadas durante a guerra

O nó húngaro

Ainda nesta segunda-feira, 27 ministros das Relações Exteriores de países-membros da União Europeia apelaram à Hungria para permitir a liberação de cerca de 6,5 bilhões de euros (aproximadamente R$ 36 bilhões) em ajuda militar aos ucranianos. Eles alegaram que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, tem bloqueado instrumentos para o desembolso de um pacote aprovado pelo bloco europeu em março, acusando-o de privilegiar o relacionamento com a Rússia apesar da decisão da UE.

Continua após a publicidade

“Quase todas as nossas discussões e soluções e decisões necessárias por parte da UE estão sendo bloqueadas por apenas um país”, afirmou o chefe da diplomacia da Lituânia, Gabrielius Landsbergis. “Temos que começar a ver isto como uma abordagem sistemática em relação a quaisquer esforços da UE para ter um papel diplomático significativo”.