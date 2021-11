Esnobados por Trump, líderes do México e Canadá se reúnem com Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá receber o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, na Casa Branca, em 18 de novembro.

Essa séria a primeira Cúpula de Líderes da América do Norte desde 2016. Durante os anos do governo republicano de Donald Trump, os dois países foram alvos de intensas reclamações.

Trump defendia que o Acordo de Livre Comércio firmado com México e Canadá, o NAFTA, durante a presidência de Bill Clinton era prejudicial aos americanos.

“Durante a cúpula, os líderes de Estados Unidos, México e Canadá vão reafirmar seus fortes laços ao mesmo tempo que irão traçar um novo caminho para acabar com a pandemia da Covid-19, promover a competitividade e o crescimento equitativo, além de buscar uma nova visão para a migração e combate às mudanças climáticas”, disse o governo americano em comunicado.

Apesar de não terem se reunido de maneira formal, houve uma atualização do NAFTA durante a presidência de Trump, em 2020.

A última edição da cúpula ocorreu em 2016, quando estiveram juntos ex-presidentes Barack Obama e Enrique Peña Nieto, assim como Trudeau.

O encontro entre eles está marcado para acontecer pouco depois do governo americano permitir novamente a entrada de visitantes no país, relaxando as proibições que já duravam 20 meses.

Um dos assuntos abordados será a crise migratória na fronteira entre Estados Unidos e México.

Durante o ano fiscal de 2021, que vai de outubro de 2020 a setembro de 2021, mais de 1,7 milhão de pessoas tentaram entrar ilegalmente em território americano.

Desde que assumiu o cargo, em janeiro, Biden já se reuniu virtualmente com os dois chefes de Estado, além de ter se encontrado pessoalmente com Trudeau recentemente durante a cúpula do G20, em Roma.