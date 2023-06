Esfaqueamento nos Alpes franceses deixa quatro crianças feridas

Ao menos sete pessoas, incluindo quatro crianças, foram esfaqueadas nesta quinta-feira, 8, em um parque de Annecy, cidade turística nos Alpes da França. Três das vítimas estão hospitalizadas, em estado grave.

A polícia disse que deteve o agressor, que, segundo investigações preliminares, é um refugiado sírio com status legal no país. A France Info informou que o homem tinha 32 anos, mas sua identidade ainda não foi divulgada, e a motivação do ataque não está clara.

A polícia nacional, em vez de investigadores antiterroristas, está liderando a investigação.

O ataque ocorreu por volta das 9h45 no horário local (4h45 de Brasília), quando as crianças de aproximadamente três anos estavam brincando em um parquinho, perto de um lago na cidade.

Segundo o jornal local Le Dauphiné Libéré, as vítimas foram transferidas para o hospital Annecy Genevois, e as testemunhas para um prédio próximo ao local do crime, que foi isolado pela polícia.

Continua após a publicidade

O presidente da França, Emmanuel Macron, manifestou solidariedade às vítimas e seus familiares.

“Ataque de absoluta covardia esta manhã em um parque de Annecy. Crianças e adultos estão entre a vida e a morte. A nação está em choque. Nossos pensamentos estão com eles, com suas famílias e com os serviços de emergência”, escreveu o líder nas redes sociais.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023

A França vive um contexto de tensão política sobre a implementação de uma reforma migratória. Após o ataque, o líder do partido de direita Os Republicanos, Éric Ciotti, que defende medida anti-imigração, disse que o episódio precisa ter consequências “sem ingenuidade, com força e com lucidez”.