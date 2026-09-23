Escudo das Américas: quem integra aliança de Trump que anunciou sanções contra CV e PCC

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O Escudo das Américas, coalizão liderada por Donald Trump, anunciou a primeira ação conjunta: 15 governos do continente adotarão medidas contra 24 organizações classificadas como “narcoterroristas”, incluindo PCC e CV. A iniciativa faz parte da estratégia de Trump para o Hemisfério Ocidental, gerando diferentes posicionamentos entre líderes.

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O Escudo das Américas, coalizão criada por iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 22, sua primeira ação conjunta: 15 governos do continente decidiram adotar medidas contra 24 organizações classificadas na declaração como “narcoterroristas”, entre elas o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), duas das principais facções criminosas brasileiras. O anúncio ocorreu em Nova York, às margens da 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

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A declaração conjunta prevê que os países adotem, de acordo com suas próprias legislações e obrigações internacionais, medidas como congelamento de ativos, restrições de imigração e vistos e responsabilização criminal de pessoas que conscientemente ofereçam apoio material ou logístico aos grupos. O texto também manifesta a intenção de solicitar ao Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) uma reunião de consulta relacionada ao Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (Tiar), firmado em 1947.

A iniciativa não determina uma sanção automática e idêntica para todos os integrantes. Cada governo deverá aplicar as medidas previstas de acordo com sua legislação nacional. Na lista estão, além do PCC e do CV, organizações como a Mara Salvatrucha (MS-13, El Salvador), o Tren de Aragua (Venezuela), o Cartel de Sinaloa (México), o Cartel de Jalisco Nova Geração (México), o Clan del Golfo (Colômbia), o ELN (Colômbia) e o Sendero Luminoso (Peru).

Quem faz parte do Escudo das Américas

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A declaração divulgada em 22 de setembro foi assinada pelos Estados Unidos, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e Trinidad e Tobago.

O grupo foi criado em março por iniciativa de Trump, que reuniu líderes de países da região no resort de Trump na Flórida. Na ocasião, a proposta apresentada pelo governo americano tinha como eixos o combate ao narcotráfico e ao crime organizado, além da cooperação em segurança e da contenção de ameaças consideradas transnacionais. O presidente argentino Javier Milei participou da reunião inaugural, assim como os líderes de Bolívia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai e Trinidad e Tobago.

Entre os integrantes estão governos que mantêm diferentes posições políticas e agendas domésticas, mas que aderiram à proposta de ampliar a cooperação regional em segurança defendida por Washington.

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A Argentina, sob Milei, é um dos principais parceiros políticos de Trump na região. O presidente argentino participou da cúpula inaugural em Miami e declarou apoio à iniciativa americana de combate ao narcotráfico e ao crime organizado.

No Equador, o governo de Daniel Noboa enfrenta uma escalada da violência associada a organizações criminosas e transformou o combate ao crime organizado em uma das principais bandeiras de sua gestão. O país também participou da reunião que deu origem ao grupo.

Em El Salvador, o presidente Nayib Bukele também participou da cúpula inaugural. A Mara Salvatrucha (MS-13), uma das principais organizações criminosas do país, aparece entre os 24 grupos incluídos na ação anunciada nesta terça-feira.

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Brasil

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não integra o Escudo das Américas. O Brasil também não participou da reunião que lançou a iniciativa em março. México e Venezuela também estão fora da coalizão.

A ausência brasileira ganhou novo peso nesta semana porque PCC e CV foram incluídos entre as 24 organizações que os integrantes do grupo pretendem atingir com as medidas anunciadas. As duas facções haviam sido classificadas como organizações terroristas pelo governo americano antes da declaração conjunta.

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A classificação, porém, não é adotada pelo governo brasileiro. A legislação do país define terrorismo como a prática de atos violentos, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado.

A declaração do Escudo das Américas também não transforma automaticamente PCC e CV em organizações terroristas segundo a legislação brasileira. O que os países signatários fizeram foi incluir os dois grupos entre as organizações que serão alvo das medidas previstas no documento.

A estratégia de Trump para o continente

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A criação do Escudo das Américas faz parte de uma estratégia mais ampla do segundo governo Trump para o Hemisfério Ocidental. Desde o início do mandato, o presidente americano tem defendido uma atuação mais dura contra cartéis e organizações criminosas e ampliado a pressão para que governos da região adotem uma agenda de segurança alinhada aos interesses de Washington. A estratégia vem sendo associada por analistas à chamada “Doutrina Donroe”, uma releitura da Doutrina Monroe.

A atuação contra organizações criminosas ganhou destaque no discurso de Trump na Assembleia Geral da ONU, também nesta terça-feira. O presidente americano afirmou que os Estados Unidos usarão seu poderio militar contra grupos que considera ameaças no continente e comparou os cartéis de drogas ao Estado Islâmico.

Horas antes, Lula abriu a Assembleia Geral da ONU com uma defesa da soberania brasileira e críticas à interferência estrangeira em processos políticos. Sem citar Trump nominalmente, o presidente afirmou que a América Latina precisa de parceiros, e não de pressões externas. “O Brasil não cabe no quintal de ninguém”, declarou.