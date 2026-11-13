Escândalo sexual do CEO da Nvidia põe Casa Branca sob pressão; entenda

A crise que levou Jensen Huang a deixar o comando da Nvidia nesta quinta-feira, 12, ganhou uma dimensão política e de segurança nacional nos Estados Unidos. O suposto relacionamento extraconjugal do executivo com Alice Huang, empresária investigada por possíveis ligações com o serviço de inteligência chinês, colocou sob escrutínio não apenas a conduta do empresário, mas também a atuação de integrantes do governo Donald Trump na proteção de tecnologias estratégicas americanas.

A proximidade entre Huang e Trump ajuda a explicar a repercussão do caso. O empresário era um dos poucos líderes do setor de tecnologia com acesso direto ao presidente. Os dois se encontraram em diversas ocasiões, viajaram juntos ao Reino Unido e, em maio, Huang acompanhou Trump a bordo do Air Force One durante sua visita à China.

Mais do que um bilionário em busca de influência em Washington, o executivo havia se tornado uma voz importante em um dos principais debates da administração americana: até que ponto os Estados Unidos deveriam restringir o acesso chinês aos seus semicondutores mais avançados.

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Corrida pelos chips

A Nvidia fabrica os chips que sustentam boa parte da atual revolução da inteligência artificial. Desde 2022, Washington impõe limitações à exportação dos processadores mais sofisticados para a China, sob o argumento de que esses componentes podem ampliar as capacidades militares e tecnológicas de Pequim.

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A fiscalização, porém, enfrenta brechas. Os equipamentos podem ser adquiridos legalmente por empresas de países como Singapura e Malásia e, posteriormente, desviados para o mercado chinês. Outra possibilidade é o acesso remoto ao poder computacional de chips instalados em centros de processamento de dados fora da China.

Huang sempre criticou as restrições americanas. Na avaliação do empresário, as medidas prejudicam os negócios da Nvidia em um mercado estratégico e incentivam empresas chinesas a desenvolver alternativas próprias. Trump demonstrou simpatia por essa posição e, no ano passado, autorizou a retomada das vendas de determinados chips da companhia à China, mediante o pagamento de uma parcela da receita ao governo americano. Os processadores mais avançados da linha Blackwell, contudo, continuaram proibidos.

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Suspeitas envolvendo empresária chinesa

É nesse contexto que o relacionamento de Huang com Alice Huang passou a despertar preocupação entre autoridades americanas. Segundo informações publicadas pelo The New York Times, integrantes da inteligência dos Estados Unidos suspeitam que a empresária, que não tem parentesco com o executivo, mantenha vínculos com o serviço de espionagem chinês.

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Alice é executiva da Megaspeed, empresa de data centers sediada em Singapura e cliente da Nvidia. A companhia também está sob investigação por suspeita de participar de um esquema de desvio de semicondutores americanos para a China, em violação às regras de exportação dos Estados Unidos. Pequim rejeitou as acusações de espionagem, enquanto o conselho da Nvidia afirmou não ter motivos para acreditar que informações sigilosas da empresa ou dados relacionados à segurança nacional tenham sido comprometidos.

O episódio, entretanto, abriu uma frente de questionamentos sobre o que o governo americano sabia a respeito das suspeitas e quais providências tomou. Nesse ponto, as atenções se voltaram para o secretário de Comércio, Howard Lutnick, responsável pela fiscalização das exportações de tecnologias sensíveis.

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Segundo relatos publicados pela imprensa americana, Lutnick recebeu um memorando altamente confidencial sobre as preocupações envolvendo Alice Huang e a Megaspeed, mas resistiu a adotar medidas contra a companhia. A decisão passou a ser questionada dentro do próprio governo. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, estaria entre os integrantes da administração que defenderam uma resposta mais rigorosa, incluindo a inclusão da empresa em uma lista de restrições comerciais.

Também vieram à tona dúvidas sobre a interrupção de uma investigação envolvendo a Megaspeed. De acordo com o New York Times, o departamento jurídico da Nvidia procurou investigadores do Departamento de Comércio que apuravam o possível contrabando de chips pela empresa de Singapura e mencionou a atuação de um integrante da administração Trump. Na sequência, a investigação teria sido suspensa e transferida para o Departamento de Justiça.

A controvérsia expôs divergências dentro do governo sobre a política americana para a China. Enquanto Huang defendia a preservação do acesso da Nvidia ao mercado chinês, integrantes da administração demonstravam preocupação com os riscos de permitir que Pequim tivesse acesso a tecnologias capazes de fortalecer seu poder militar e econômico.

Congresso cobra explicações do governo

Agora, a pressão chegou ao Congresso. Parlamentares democratas e republicanos querem esclarecimentos sobre a condução das investigações e os critérios utilizados pelo governo para autorizar empresas estrangeiras a comprar semicondutores de inteligência artificial.

O deputado republicano John Moolenaar, presidente da comissão especial da Câmara sobre a China, afirmou que o sucesso da Nvidia e de outras empresas americanas de inteligência artificial atende ao interesse nacional, mas não pode ocorrer às custas da segurança dos Estados Unidos. Já a senadora democrata Elizabeth Warren cobrou explicações de Lutnick sobre as brechas que ainda permitem o acesso chinês a chips sujeitos a restrições.

A saída de Huang do comando da Nvidia tampouco encerrou as cobranças. O empresário foi convocado a prestar esclarecimentos ao Congresso e sua equipe informou a parlamentares republicanos que ele pretende cooperar com o pedido para depor a portas fechadas. Lutnick também deverá comparecer ao Senado em dezembro.

As perguntas que permanecem são especialmente delicadas para o presidente. Se o secretário de Comércio foi alertado sobre os riscos envolvendo a empresa de Singapura, por que as medidas demoraram a ser adotadas? E, se outros integrantes do governo defendiam uma atuação mais dura, por que a investigação não avançou?

Segundo o New York Times, Trump também havia sido informado sobre as preocupações de inteligência envolvendo Alice Huang. O presidente, portanto, não estava distante das decisões sobre a venda de chips à China nem da relação com o executivo que defendia uma flexibilização das restrições.