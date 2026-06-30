Escala milionária: viajante ganha R$ 18 milhões em caça-níqueis no aeroporto de Las Vegas

Uma escala no aeroporto terminou em um prêmio milionário para um viajante em Las Vegas. Identificado apenas como Anthony, o homem apostou US$ 10 em uma máquina caça-níqueis instalada no Aeroporto Internacional Harry Reid e saiu com mais de US$ 3,3 milhões (cerca de R$ 18 milhões) neste domingo, 28.

A bolada saiu em uma máquina Wheel of Fortune Gold Spin Triple Red Hot 7s, localizada no portão C do terminal. A vitória foi confirmada pela International Game Technology (IGT), empresa responsável pelo equipamento, e comemorada pelo próprio aeroporto nas redes sociais.

Em publicação, a administração do terminal parabenizou o vencedor e brincou com a situação: “Essa é uma maneira de passar uma escala”. A mensagem ainda agradeceu ao viajante por fazer do aeroporto “parte de sua jornada de sorte”. Uma foto divulgada pela IGT mostra Anthony sorrindo ao lado da máquina que lhe rendeu o prêmio milionário.

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Apesar de Nevada não cobrar imposto estadual sobre ganhos em jogos de azar nem sobre renda pessoal, o valor do prêmio não chega integralmente ao bolso do vencedor.

Pelas regras do Internal Revenue Service (IRS), a Receita Federal dos Estados Unidos, prêmios de jogos de azar acima de US$ 5.000 estão sujeitos à retenção automática de 24% de imposto federal. Dependendo da situação tributária do ganhador, ainda pode haver cobrança adicional na declaração anual.

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Não foi a primeira vez

Ganhos milionários em máquinas caça-níqueis do Aeroporto Harry Reid vêm se tornando frequentes. Em maio de 2025, outro passageiro levou US$ 1,8 milhão em uma máquina da série Wheel of Fortune instalada no portão D. A identidade do vencedor não foi divulgada.

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Meses depois, em setembro, um viajante apostou apenas US$ 1,25 em outra máquina do terminal e faturou US$ 348.507,71. Os equipamentos espalhados pelas áreas de embarque fazem parte da tradição de Las Vegas, um dos poucos aeroportos do mundo a oferecer caça-níqueis aos passageiros antes mesmo do embarque.