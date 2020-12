Erupção vulcânica no Havaí ameaça população com nuvem de cinzas

O vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em erupção na noite do domingo, 20, e autoridades locais alertaram a população sobre uma “emissão significativa” de cinzas vulcânicas.

“Começou uma erupção dentro da caldeira do cume do Kilauea”, pouco depois das 21h30 (4h30 em Brasília), disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que informou sobre um terremoto de magnitude 4,4 perto do vulcão, pouco depois da erupção.

O órgão advertiu sobre uma “emissão significativa de cinzas vulcânicas na atmosfera” e emitiu um código de aviação vermelho para que os pilotos evitem a área ao redor de Kilauea.

Enquanto isso, o Serviço Meteorológico Nacional disse que os ventos podem levar as cinzas para comunidades do sudoeste da Ilha Grande, e que pessoas com problemas respiratórios devem tomar “precauções extras”. A agência disse que os ventos alísios carregaram as cinzas, colocando a centenas de pessoas sob risco de intoxicação pelos resíduos.

“Fique em casa para evitar a exposição às cinzas”, disse um porta-voz da agência. “A lava parece estar diminuindo, mas a emissão de vapor e gases da cratera permanece a mesma”, completou.

Continua após a publicidade

O Serviço Geológico disse que não há preocupações imediatas sobre evacuações ou ameaça à vida, mas “a situação está evoluindo rapidamente”. O Observatório de Vulcões do Havaí, cuja maior apreensão é a qualidade do ar, emitirá um novo comunicado quando mais informações estiverem disponíveis.

Imagens divulgadas pelo Parque Nacional dos Vulcões do Havaí mostraram ondas de fumaça vermelha, subindo para o céu.

Kilauea, uma popular atração turística localizada na Ilha Grande, é um dos vulcões mais ativos do mundo e está regularmente em erupção desde os anos 1950. Sua parte sul registrou mais de 30 terremotos de magnitude 4,0 ou mais nas últimas duas décadas.

Em 2014, a Ilha Grande declarou estado de emergência, depois que lava incandescente do Kilauea incendiou uma casa e ameaçou toda cidade de Pahoa em seu extremo leste. Em 2018, um de suas crateras entrou em colapso, dando início à erupção mais destrutiva já registrada em sua história. Se alongando pela primavera e o verão, destruiu centenas de casas.

A Ilha Grande é a maior das oito ilhas principais que formam o estado americano no Pacífico, um arquipélago que inclui centenas de pequenas ilhas vulcânicas.

(Com AFP)