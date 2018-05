Erupção do Kilauea deixa 21 casas destruídas no Havaí

A erupção do vulcão Kilauea destruiu pelo menos 21 casas no Havaí, informaram neste domingo autoridades americanas. O número tem como base uma vistoria aérea realizada pelos bombeiros na região atingida pela lava.

O vulcão entrou em erupção na sexta, em meio a uma série de terremotos na área, o maior deles também na sexta de 6,9 graus de magnitude.

Autoridades disseram que a rocha fundida, o gás tóxico e o vapor estão explodindo através de aberturas no solo criadas pelo vulcão. O Observatório de Vulcões do Havaí informou que oito dessas rachaduras apareceram no bairro residencial Big Island nos últimos dias.

Emergência

O governador do Havaí, David Ige, decretou estado de emergência para poder desbloquear verbas suplementares para enfrentar a situação. A Administração Federal de Aviação impôs restrições de voo na área até segunda-feira para todas as operações, exceto as de auxílio.

Os moradores forçados a sair de suas casas estão abrigados em centros comunitários até que o perigo causado pelo Kilauea, que é um dos vulcões mais ativos do mundo, passe.

O Serviço Americano de Geologia e Sismologia (USGS, na sigla em inglês) elevou o nível de alerta de “vigilância” para “advertência”, informando que foram detectadas “novas grandes fendas” vulcânicas.

