Equipes de resgate conseguem desencalhar navio gigante no Canal de Suez

Equipes de resgate conseguiram, enfim, liberar o navio Ever Given, da empresa Evergreen, na madrugada desta segunda-feira, 29, seis dias depois de o veículo gigante encalhar no Canal de Suez, no Egito, paralisando uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. A notícia foi divulgada pela empresa especializada em serviços marítimos Inchcape no Twitter e confirmada por agências internacionais como a Reuters e Bloomberg.

Segundo os relatos iniciais, o navio foi parcialmente movimentado, mas não está claro quando o trajeto será reaberto ao tráfego. Escavadores removeram 27.000 metros cúbicos de areia, penetrando profundamente nas margens do canal, conseguindo liberar a proa encalhada. O acidente causou o congestionamento de mais de 450 navios ao longo de quase uma semana.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!

Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021