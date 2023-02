Equipes de resgate calculam mais de 33.000 mortos na Turquia e na Síria

Equipes de resgate contabilizaram neste domingo, 12, mais de 33 mil mortos em decorrência do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no último dia 6. O número ainda deve aumentar, visto que, com o passar do tempo, as chances de encontrar sobreviventes vão ficando cada vez mais remotas.

Conforme o balanço, foram registradas 29.695 mortes na Turquia, enquanto na Síria o número passa de 3.500. Além disso, o governo turco informou que há cerca de 80.000 hospitalizados. Cerca de 1 milhão de pessoas estão vivendo em abrigos temporários.

Também foram encontradas pessoas com vida. Na cidade de Antakya, no sul da Turquia, uma equipe de socorristas salvou o sírio Malik Milandi, de 54 anos, que passou 156 horas nos escombros.

Essas cenas tornaram-se raras à medida que o número de mortos aumenta implacavelmente.

De acordo com o vice-presidente, Fuat Oktay, até agora 131 suspeitos foram identificados como responsáveis pelo desabamento de alguns dos milhares de prédios destruídos nas 10 províncias afetadas.

O terremoto é o mais mortal na Turquia desde 1939. Moradores têm montado barracas próximas de suas casas para tentar evitar a onda de saques na região.

(Com Agência Reuters)