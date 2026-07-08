Equipes acham destroços de Boeing 737 no Mar da Arábia; tripulantes seguem desaparecidos

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Paquistão localiza destroços de avião de carga Boeing 737 da K2 Airways no Mar da Arábia após desaparecer a caminho de Karachi. As equipes de resgate continuam as buscas pelos cinco tripulantes. A aeronave reportou problemas de navegação e sofreu uma descida abrupta. Entenda o histórico de acidentes aéreos no país.

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O Paquistão localizou, nesta quarta-feira, 8, os destroços de um avião de carga que havia desaparecido sobre o Mar da Arábia, mas equipes de resgate ainda buscam os cinco tripulantes que estavam a bordo quando o Boeing 737 desapareceu.

A Marinha e a agência de resgate marítimo do Paquistão, após 12 horas de buscas, “localizaram e identificaram com sucesso os destroços do Boeing 737 de carga da K2 Airways, declarado desaparecido na noite anterior”, afirmou a PAA em comunicado no X (ex-Twitter).

O avião se aproximava da cidade paquistanesa Karachi, vindo de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, na noite de terça-feira 7 quando o radar indicou uma “descida rápida e mudança brusca de direção”. O alerta veio depois da tripulação relatar um “problema no sistema de navegação”, segundo a Autoridade Aeroportuária do Paquistão (PAA), mas o contato de comunicação foi perdido.

Dados preliminares transmitidos pelo Boeing “indicaram perda de altitude, seguida de uma subida e, posteriormente, uma segunda perda de altitude repentina e drástica”, segundo site de rastreamento de voos Flightradar24.com.

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Buscas pela tripulação

Os destroços foram encontrados no Mar da Arábia, próximo à cidade de Ormara, na costa sul do Paquistão. “Esforços estão em andamento para localizar os tripulantes desaparecidos”, acrescentou a PAA. Segundo a agência de notícias AFP, tanto navios da Marinha quanto embarcações mercantes participam das buscas, com o apoio de aeronaves militares.

Antes da localização dos destroços, o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, publicou uma nota expressando “profundo pesar e tristeza pelo trágico incidente no qual uma aeronave de carga privada caiu no Mar da Arábia e desapareceu”.

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Histórico aéreo complicado

A K2 Airways é uma empresa aérea privada de carga que opera voos regulares e fretados, tanto domésticos quanto internacionais. Já o Boeing foi fabricado em 1999 e costumava operar como avião de passageiros para a Aeroflot e a Garuda Indonesia antes de ser convertido para a configuração de carga em 2012, segundo o site Airfleets.net.

O setor de aviação do Paquistão tem um histórico conturbado, marcado por vários acidentes graves e fatais na última década, inclusive na cidade de Karachi. A União Europeia chegou a proibir a companhia aérea nacional paquistanesa de operar em seu espaço aéreo por quatro anos devido a preocupações com segurança e licenciamento, mas a medida foi revertida em 2024.