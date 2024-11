Equipe de Trump rejeita verificação de antecedentes do FBI para parte das nomeações

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tem ignorado as verificações de antecedentes criminais do FBI, o serviço americano de inteligência e segurança, e usado de empresas privadas para lidar com o processo seletivo de parte dos nomes para compor o seu governo, informou a emissora americana CNN nesta sexta-feira, 15. A equipe do republicano avalia que o trabalho do FBI é lento e pode levar à tona informações que podem causar constrangimentos e danos políticos.

A mudança ocorre em meio a nomeações controversas, como o negacionista antivacina Robert Kennedy Jr. no comando do Departamento de Saúde; o secretário de Justiça Matt Gaetz, deputado de extrema direita conhecido por deslegitimar os resultados da eleição de 2020; e Pete Hegseth, ex-apresentador da Fox acusado de agressão sexual em 2017, para o Departamento de Defesa.

Gaetz também é alvo de uma investigação dentro do Comitê de Ética da Câmara por supostamente ter pagado para fazer sexo com uma jovem de 17 anos, ter usado drogas ilícitas e ter cometido outras supostas violações éticas. Antes disso, o Departamento de Justiça o investigou em um caso de tráfico sexual, embora não tenha apresentado acusações. Ele nega irregularidades.

Verificação de antecedentes

Embora exista um protocolo datado do pós-Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que tem como objetivo evitar que figuras com laços estrangeiros ou que representem uma ameaça nacional ocupem cargos no governo, cabe ao presidente a palavra final. A verificação do FBI também é responsável por conceder uma autorização de segurança para os nomeados. Essa credencial é obrigatória para o secretário de Justiça.

Mas há caminhos para que Trump consiga burlar o processo. Ele pode ordenar que Gaetz consiga a autorização e não seria a primeira vez que o republicano optaria pela rota alternativa. Em 2016, ele concedeu o passe para o seu genro Jared Kushner, após ter o pedido negado por potenciais conflitos de interesse.

Agora, no segundo mandato, ele já exigiu que 25 pessoas tenham autorizações, mesmo com o sinal vermelho sobre preocupações do FBI com a segurança nacional, de acordo com informações da CNN. No momento, autoridades americanas ainda aguardam que a equipe de transição do republicano envie os dados dos candidatos para cargos de alto nível para dar continuidade ao processo de avaliação.

Postura da equipe de Trump

Antes mesmo das eleições presidenciais, realizadas em 5 de novembro, assessores de Trump formularam um memorando para que ignorasse a tradicional verificação para alguns dos indicados. Eles já propunham que o empresário contratasse pesquisadores particulares que agissem com mais rapidez.

Além disso, segundo a CNN, sua equipe tem resisto a assinar memorandos de entendimento e acordos de sigilo, comuns no processo de transição entre governos. O atraso na seleção de candidatos para autorizações também afeta o cronograma de briefings confidenciais, necessários para novos funcionários da Casa Branca, acrescentou uma fonte à emissora americana.