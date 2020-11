Trump contesta apuração e promete processos a partir de segunda

Instantes após o anúncio da vitória do democrata Joe Biden à presidência dos Estados Unidos, uma coletiva encabeçada por Rudy Giuliani, advogado da campanha do atual presidente, o republicano Donald Trump, tomou os holofotes. Giuliani lançou mão de insinuações. Disse que os observadores do partido foram impossibilitados de acessar os locais de apuração em alguns dos estados. Sem demonstrar provas, afirmou que “votos enviados pelo Correio sempre foram alvo de fraude” e prometeu apresentar processos legais mais duros para reverter a situação a partir da próxima segunda-feira.

Em seu site, o presidente publicou: “Todos nós sabemos por que Joe Biden está se apressando em fingir que é o vencedor e por que seus aliados da mídia estão se esforçando tanto para ajudá-lo: eles não querem que a verdade seja exposta. O simples fato é que esta eleição está longe de terminar. Quem decide os votos legais é o presidente, não a mídia.”

A “cortina de fumaça” tem sido utilizada desde a quinta-feira 5 por Trump, que não quer dar o braço a torcer. Após ver a situação eleitoral se voltar contra ele nos estados de Wisconsin e Michigan, o republicano lançou mão de acusações contra as federações que o escapou. Já são cerca de 12 ações judiciais lançadas pelo partido republicano. Cada estado é responsável por julgar esses pedidos. Diante dos reveses na Justiça, Trump promete levar essa judicialização à Suprema Corte americana.

Uma das principais ofensivas de Trump é acerca da recontagem de votos em estados onde sucumbiu. Na Pensilvânia, por exemplo, há recontagem obrigatória quando a margem entre os candidatos é menor que 0,5%. Neste momento, com 99% das urnas apuradas, Biden encontra-se com 49,7% dos votos contra 49,2% de Trump. Portanto, é provável que haja recontagem no estado. Mas em algumas das federações, como no estado de Wisconsin, é o candidato do partido que se sente injustiçado que tem de arcar com os custos para uma recontagem.

Pensando nisso, Trump lançou um fundo para arrecadar recursos. Segundo a agência de notícias Reuters, fontes próximas à campanha republicana estimam que seja necessário arrecadar pelo menos 60 milhões de dólares. Mais de 10 milhões de dólares foram levantados até o momento. A quantia servirá de suporte para os processos judiciais, mas conforme a vantagem de Biden se amplie, fica pouco provável que os processos de recontagem mudarão esse cenário.