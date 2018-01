Equador tem nova vice após prisão de antecessor no caso Odebrecht

Legisladores do Equador escolheram uma nova vice-presidente para substituir Jorge Glas, que foi oficialmente destituído do cargo esta semana, três meses depois de ser preso por receber propina da Odebrecht. A escolhida, Maria Alejandra Vicuña, de 40 anos, tinha ocupado anteriormente o cargo de vice-presidente interina e de ministra de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Acompanhada por vários ministros e novas autoridades do Estado, bem como por legisladores e representantes diplomáticos, Vicuña tomou posse do cargo após uma sessão do foro parlamentar na qual foi designada.

Vicuña estava no primeiro lugar de um trio de mulheres proposto pelo presidente do país, Lenín Moreno, para substituir Glas e na qual se incluía a chanceler, María Fernanda Espinosa, e a ministra da Justiça, Rosana Alvarado.

Glas está preso desde o início de outubro, depois que o presidente Lenin Moreno retirou suas funções de vice-presidente. Em dezembro, Glas foi condenado pela Corte Nacional de Justiça a seis anos de prisão por participação na trama de corrupção organizada pela Odebrecht.