Falha em linha de transmissão provoca apagão geral no Equador

Giro VEJA - quarta, 19 de junho

Novo ensino médio avança e Mauro Vieira nega rompimento com Israel

A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que define as regras para o novo ensino médio, proposto pelo governo federal. A carga horária das disciplinas tradicionais passou de 1800 para 2400. A mudança no ensino médio e a ida de Mauro Vieira ao Senado são os destaques do Giro VEJA.