Enxame de drones ucranianos ataca refinarias russas e abala rede elétrica

Um enxame de drones ucranianos atingiu diversas regiões da Rússia nesta terça-feira, 12, causando explosões e incêndios em refinarias de petróleo e cortando o fornecimento de eletricidade para algumas cidades. O ataque ocorre horas depois do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alegar que suas forças interromperam o avanço dos soldados russos na linha de frente da guerra.

Refinarias nas regiões de Oryol e Nizhny Novgorod estão entre as que pegaram fogo. Segundo a agência estatal de notícias russa RIA, os sistemas de defesa aérea reagiram a 25 drones lançados pela Ucrânia. Não ficou claro se todos os drones foram destruídos.

Explosões, fogo e queda de energia

Gleb Nikitin, governador de Nizhny Novgorod, disse em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram que a zona industrial de Kstovo foi atingida. A RIA relatou um incêndio na refinaria da Lukoil na cidade, que processa 15 milhões de toneladas de petróleo por ano ou 5% da capacidade total da Rússia.

Nizhny Novgorod fica a quase mil quilômetros da fronteira com a Ucrânia, e a 400 quilômetros de Moscou.

O governador de Oryol, Andrey Klychkov, também confirmou os ataques, enquanto a RIA disse que um tanque de petróleo ficou em chamas após o ataque. Oryol fica a cerca de 150 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

Outros sete assentamentos na região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, ficaram sem eletricidade depois devido a um drone com explosivos, disse o governador da região, Vyacheslav Gladkov. Roman Starovoit, governador da região de Kursk, que também faz fronteira com a Ucrânia, afirmou que seis drones ucranianos foram abatidos sobre seu território.

Além disso, segundo o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, um drone com destino à capital foi abatido pouco antes de chegar à cidade, sobre o distrito de Ramensky. Outros também foram abatidos na região de Tula, que faz fronteira com Moscou, e Voronezh, no sul do país.

Linha de frente

Numa entrevista à televisão francesa BFM, Zelensky declarou que a Ucrânia melhorou a sua posição estratégica no campo de batalha, apesar da escassez de armamentos. No entanto, disse que a situação poderia mudar novamente se não houvesse novas remessas de ajuda militar.

“A situação está muito melhor do que nos últimos três meses”, disse Zelensky. “Tivemos algumas dificuldades devido à escassez de projéteis de artilharia, ao bloqueio aéreo, às armas russas de longo alcance e à grande intensidade dos ataques de drones russos. Mas trabalhamos de forma muito eficiente. Recuperámos a nossa situação no leste. O avanço dos soldados russos foi interrompido”, completou.