Envolvido em corrupção, presidente da Suprema Corte peruana renuncia

Envolvido em um escândalo de negociação de sentenças, o presidente da Suprema Corte do Peru, Duberlí Rodríguez, apresentou a sua “renúncia irrevogável” ao cargo nesta quinta-feira (19). Minutos antes, o presidente do Conselho Nacional da Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, desligara-se de seu cargo por causa de denúncia de corrupção.

Outros dois integrantes do CNM também renunciaram – os conselheiros Guido Aguila e Julho Gutiérrez. Um terceiro, Iván Noguera, é investigado no parlamento. Ministro da Corte Suprema, César Hinostroza, foi suspenso depois de ter oferecido a absolvição de um estuprador de menores.

Essas demissões foram o ponto culminante de uma crise no Judiciário peruano causada pela divulgação, na semana passada, de uma série de escutas telefônicas de conversas entre essas autoridades, empresários e políticos que denotam a existência de uma rede de tráfico de influência, suborno e prevaricação.

Os casos de corrupção nos três poderes do país geraram grande rejeição da população, que convocou para hoje uma manifestação nacional de protesto, em Lima.

Protagonista de um áudio gravado, o ministro de Justiça e Direitos Humanos, Salvador Heresi, pediu demissão, assim como cinco juízes da Corte Superior de Justiça de Callao. Entre eles, o presidente desse tribunal, Walter Ríos, que pedira um suborno de pelo menos US$ 10.000 em troca da nomeação de um promotor.

O CNM havia suspendido o chefe do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), Adolfo Castillo, por supostas irregularidades na inscrição de um partido para as eleições regionais e locais de outubro.

Ontem, a Comissão de Justiça do Congresso pedira a destituição de todos os integrantes do CNM. O episódio deverá desencadear uma ampla reestruturação do Poder Judiciário peruano. Na sexta-feira, o plenário do Congresso se reunirá, a pedido do presidente peruano, Martín Vizcarra, para decidir se aceita a renúncia e destitui os magistrados.

A imprensa do país considera o escândalo uma triste repetição histórica no país. A divulgação áudios e vídeos gravados provocaram a queda do presidente Alberto Fujimori em 2000, a renúncia de Pedro Pablo Kuczynski, em março passado, e a suspensão do popular legislador Kenji Fujimori (filho do ex-governante), em junho.

(Com EFE)