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Enviados de Trump chegam à Ucrânia após se reunirem com Putin

Trata-se da primeira visita a Kiev do empresário próximo de Trump e do genro do presidente dos EUA, desde que passaram a atuar como mediadores no conflito

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 10h49
Três homens conversam em primeiro plano, com outros dois homens e um prédio de fundo. O homem à esquerda, de costas, usa uma blusa preta de gola alta. No centro, um homem alto de terno azul-marinho e gravata cinza-escura sorri. À direita, um homem de casaco azul-marinho e camisa rosa aponta para o homem de preto.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (E), recebe os enviados especiais dos EUA, Steve Witkoff (D) e Jared Kushner (C), antes de suas conversas em Kiev, em 6 de setembro de 2026, em meio à invasão russa da Ucrânia. (GENYA SAVILOV/AFP)
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Os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner chegaram neste domingo, 6, à Ucrânia com uma proposta que, segundo o presidente Donald Trump, busca pôr fim ao conflito com a Rússia. A movimentação acontece um dia depois desses enviados se reunirem com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou.

Trata-se da primeira visita a Kiev de Witkoff, empresário próximo de Trump, e de Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, desde que passaram a atuar como mediadores no conflito.

Witkoff e Kushner chegaram a Kiev de trem, constatou um jornalista da AFP na estação ferroviária da capital ucraniana. Está previsto que os dois se reúnam com o presidente Volodimir Zelensky.

Desde seu retorno à Casa Branca no início de 2025, Trump iniciou diversas rodadas de negociações para tentar encontrar uma solução para a guerra desencadeada pela invasão russa de 2022, o conflito mais letal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Até agora, porém, essas iniciativas não produziram avanços concretos.

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Por ocasião dessas novas conversas, Putin decretou uma suspensão dos bombardeios contra Kiev por três dias, de sábado, 5, a segunda-feira, 7. Zelensky anunciou, por sua vez, a interrupção dos ataques contra Moscou pelo mesmo período.

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Na capital russa, Witkoff e Kushner “discutiram planos substanciais para os próximos passos, que serão anunciados nas próximas semanas, e esperam ter reuniões igualmente produtivas amanhã (domingo) na Ucrânia”, informou um funcionário da Casa Branca em comunicado enviado à AFP.

“Temos uma ideia para a paz”

Os esforços de paz estão estagnados, em parte devido ao envolvimento de Washington no conflito com o Irã, enquanto Moscou e Kiev intensificaram os ataques de longo alcance. Trump não quis detalhar se o plano levado pelos enviados inclui uma eventual cessão de territórios por parte da Ucrânia, hipótese que ele já havia sugerido anteriormente, mas declarou: “Temos uma ideia para a paz”.

O assessor do Kremlin Yuri Ushakov classificou a reunião entre os emissários de Trump e Putin como “construtiva, extremamente franca e baseada na confiança”.

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“Os representantes americanos prepararam-se minuciosamente para esta viagem. Não apenas reiteraram seu interesse habitual em um fim rápido das hostilidades, mas também apresentaram uma série de ideias sobre possíveis caminhos para um acordo”, afirmou Ushakov aos jornalistas, inclusive da AFP.

“A situação, é claro, não é simples”, declarou Putin aos dois enviados em uma ampla sala do Kremlin, segundo imagens divulgadas pela televisão estatal russa. Witkoff e Kushner, que participaram de negociações relacionadas às tréguas em Gaza e entre Estados Unidos e Irã, viajaram diversas vezes a Moscou em tentativas diplomáticas anteriores.

Viagem através da Polônia

Enquanto isso, as hostilidades continuam em outras regiões da Ucrânia e da Rússia. Na noite de sábado para domingo, Moscou atacou a Ucrânia com 108 drones e mísseis, informou a força aérea ucraniana, que disse ter derrubado a maior parte dos projéteis e detalhou que 11 localidades foram atingidas pelos bombardeios.

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Já o exército russo declarou ter neutralizado 258 drones ucranianos lançados contra o território russo durante a noite.

Um incêndio atingiu uma empresa na cidade de Riazan, segundo o governador regional. O veículo russo Astra afirmou que se tratava de uma refinaria.

Pelo menos três civis ficaram feridos na Ucrânia em ataques ocorridos entre a noite e a manhã de domingo, enquanto um homem morreu e uma mulher ficou ferida após um ataque de drone ucraniano contra seu veículo na região russa de Belgorod, de acordo com as respectivas autoridades locais.

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Zelensky indicou que chegou a ser considerada a possibilidade de Kushner e Witkoff viajarem diretamente de Moscou para Kiev de avião, o que teria sido uma medida excepcional.

A aeronave oficial dos Estados Unidos que transportava os dois emissários aterrissou nas primeiras horas deste domingo em Rzeszów, na Polônia, próximo à fronteira com a Ucrânia, segundo o serviço de monitoramento aéreo FlightRadar24.

Autoridades e figuras públicas de alto escalão que viajam à Ucrânia normalmente seguem de trem a partir de países vizinhos, já que os aeroportos ucranianos permanecem fechados desde o início da guerra.

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(AFP)

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