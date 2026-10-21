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Enviado de Trump se reúne com Putin na Rússia após encontro com Zelensky

Steve Witkoff entregou documentos ao líder russo com 'ideias' para um possível acordo de paz na Ucrânia

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 11h56
Presidente da Rússia, Vladimir Putin (à direita), cumprimenta o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff (à esquerda), antes de uma reunião em São Petersburgo, em 21 de outubro de 2026.
Presidente da Rússia, Vladimir Putin (à direita), cumprimenta o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff (à esquerda), antes de uma reunião em São Petersburgo, em 21 de outubro de 2026. (Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP/Getty Images)
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O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se reuniu nesta quarta-feira, 21, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em uma nova tentativa de avançar com as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia

No início da reunião, realizada em São Petersburgo, Witkoff entregou documentos ao líder russo com “ideias” para um possível acordo de paz e defendeu a retomada das negociações trilaterais entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. O conteúdo integral das propostas não foi divulgado.

“Trouxemos documentos. São ideias para uma espécie de acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. O senhor poderá ler tudo isso com calma”, disse Witkoff a Putin, em declarações transmitidas pela televisão estatal russa.

À margem do encontro, a Rússia anunciou a libertação do professor americano aposentado Stephen Hubbard, de 74 anos, que estava preso desde 2022 sob a acusação de lutar ao lado das forças ucranianas. A soltura ocorreu após um pedido feito diretamente pelo presidente americano, Donald Trump, a Putin, durante uma conversa telefônica na semana passada.

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Durante a reunião, Witkoff agradeceu ao líder russo pela libertação do americano. “Graças a você, ele está voltando para casa, para sua família”, declarou, chamando Putin de “humanista”.
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A aproximação diplomática entre Washington e Moscou também ganhou contornos econômicos. Durante o encontro, Putin anunciou que um navio transportando 40.000 toneladas de diesel russo deve partir para os Estados Unidos nos próximos dias. O carregamento faz parte de um acordo anunciado por Trump no início de outubro, após a flexibilização de sanções contra o setor energético russo. A medida, criticada por Kiev e seus aliados, integra os esforços da Casa Branca para reduzir os preços dos combustíveis antes das eleições de meio de mandato nos EUA, marcadas para 3 de novembro.

Também nesta quarta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, propôs “congelar” a frente de batalha na guerra contra a Rússia como primeiro passo para iniciar negociações por um acordo de paz.

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“Neste momento, precisamos congelar, e acredito que essa seja a maneira de encerrar esta guerra. Chamamos isso de cessar-fogo… congelar e parar”, disse Zelensky em entrevista à emissora americana Fox News.

Negociações ‘positivas’ com Zelensky

O encontro na Rússia ocorre um dia depois de o enviado de Trump se reunir com Zelensky em Oslo, na Noruega. A reunião foi organizada pelo primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, e pelo presidente finlandês, Alexander Stubb. Jared Kushner, genro de Trump e integrante da equipe americana de negociação, participou por videoconferência.

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As conversas se deram em meio ao agravamento das tensões entre Washington e Kiev, após o governo ucraniano acusar os Estados Unidos de restringir o apoio militar e de inteligência necessário para enfrentar os ataques russos. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, rejeitou as acusações e as classificou como “escandalosas”.

A situação parece ter melhorado após a reunião de terça-feira, que Rubio chamou de “positiva”. “Nada inesperado”, mas “agora, com essas ideias, (Steve Witkoff) poderá ir a São Petersburgo e compartilhá-las com o lado russo”, afirmou.

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Apesar do otimismo americano, persistem divergências sobre as condições para um eventual cessar-fogo. Moscou exige que Kiev abra mão de territórios no leste do país e renuncie à possibilidade de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O governo ucraniano, por sua vez, rejeita concessões territoriais e insiste na necessidade de garantias que impeçam novas ofensivas russas.

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