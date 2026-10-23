Enviado de Trump diz que governo Milei é o mais alinhado aos EUA em todo o mundo

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O subsecretário de Estado americano, Christopher Landau, declarou que o governo de Javier Milei é o mais alinhado aos EUA de Trump, enaltecendo a gestão argentina. A visita, que incluiu anúncios de cooperação e investimentos em cibersegurança, gerou debates sobre as condições de apoio financeiro americano.

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O subsecretário de Estado americano, Christopher Landau, declarou na quinta-feira 23, durante viagem a Buenos Aires, que o governo da Argentina, chefiado pelo ultraliberal Javier Milei, é o mais alinhado ao de Donald Trump atualmente.

“Acredito que não há outro país em todo o mundo com o qual estejamos tão alinhados quanto o governo da Argentina”, disse Landau em uma coletiva de imprensa ao lado do chanceler argentino, Pablo Quirno.

Durante a visita ao país sul-americano, marcada por anúncios de cooperação no setor de segurança, o enviado de Trump enalteceu o trabalho que Milei tem feito como chefe de Estado e afirmou que a Argentina tem condições de virar uma “superpotência econômica”.

Continua após a publicidade As declarações de Landau ocorrem dois dias depois de o embaixador americano na Argentina, Peter Lamelas, afirmar os EUA só continuariam dando apoio financeiro ao país após 2027 – ano de eleição da Argentina – se o avanço argentino for “em direção à direita, não à esquerda”. Em um encontro com empresários em Neuquén, Lamelas também declarou que Washington avalia projetos que poderiam mobilizar até US$ 20 bilhões (cerca de R$ 101 bilhões na cotação atual). Questionado sobre as declarações de Lamelas, Quirno afirmou que o embaixador “diz constantemente que sua missão é que o governo argentino seja reeleito no ano que vem”. Continua após a publicidade

“A única condição existente é que continuemos fazendo o que estamos fazendo; que sigamos pelo caminho do crescimento, da ordem macroeconômica e do equilíbrio fiscal”, declarou o chanceler argentino sobre as condições de apoio impostas pelo país norte-americano. Continua após a publicidade Landau reforçou, por sua vez, que o governo Trump está “satisfeito com o atual governo argentino, que estende o tapete vermelho para o investimento”. A desconfiança dos investidores em relação à economia argentina, no entanto, voltou a crescer. Na terça-feira, 20, o risco-país atingiu 710 pontos, o maior nível desde outubro de 2025, após uma nova rodada de vendas de títulos públicos no mercado internacional. A deterioração ocorre em um momento delicado para o governo Milei, que precisa garantir recursos para pagar dívidas bilionárias no próximo ano e enfrenta condições cada vez mais difíceis para obter financiamento externo. Segundo levantamento publicado pelo jornal argentino La Nación, os compromissos financeiros do próximo ano podem chegar a US$ 29 bilhões, dependendo das obrigações consideradas. Outras estimativas, que utilizam critérios mais restritos, apontam vencimentos próximos de US$ 21 bilhões. Continua após a publicidade Em paralelo, a pobreza voltou a crescer no primeiro semestre. Atingiu 32% da população, ante 28% no semestre anterior; a indigência subiu de 6,3% para 7,5%. O resultado interrompeu a queda registrada em 2025, embora o índice ainda esteja abaixo do pico alcançado no início de 2024. No segundo trimestre deste ano, o desemprego ficou em 7,9%. Continua após a publicidade A atividade econômica também perdeu força: o PIB recuou 0,6% entre o primeiro e o segundo trimestres, e a atividade mensal caiu 2,9% em julho, segundo o Indec.

(Com AFP)