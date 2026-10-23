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Mundo

Enviado de Trump diz que governo Milei é o mais alinhado aos EUA em todo o mundo

Declaração foi feita durante visita de Christopher Landau à capital argentina

Por Luiza Zubelli 23 out 2026, 15h22
Dois homens sorridentes, de terno, seguram uma motosserra dourada com a frase Las Fuerzas del Cielo em uma sala luxuosa com móveis clássicos e um quadro colorido ao fundo
O presidente argentino Javier Milei (esquerda) e o subsecretário de Estado dos EUA Christopher Landau (direita) posando com uma motosserra durante uma reunião no palácio presidencial Casa Rosada, em Buenos Aires. (Presidência da Argentina\Handout/AFP)
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O subsecretário de Estado americano, Christopher Landau, declarou na quinta-feira 23, durante viagem a Buenos Aires, que o governo da Argentina, chefiado pelo ultraliberal Javier Milei, é o mais alinhado ao de Donald Trump atualmente. 

“Acredito que não há outro país em todo o mundo com o qual estejamos tão alinhados quanto o governo da Argentina”, disse Landau em uma coletiva de imprensa ao lado do chanceler argentino, Pablo Quirno.

Durante a visita ao país sul-americano, marcada por anúncios de cooperação no setor de segurança, o enviado de Trump enalteceu o trabalho que Milei tem feito como chefe de Estado e afirmou que a Argentina tem condições de virar uma “superpotência econômica”.

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As declarações de Landau ocorrem dois dias depois de o embaixador americano na Argentina, Peter Lamelas, afirmar os EUA só continuariam dando apoio financeiro ao país após 2027 – ano de eleição da Argentina – se o avanço argentino for “em direção à direita, não à esquerda”.

Em um encontro com empresários em Neuquén, Lamelas também declarou que Washington avalia projetos que poderiam mobilizar até US$ 20 bilhões (cerca de R$ 101 bilhões na cotação atual).

Questionado sobre as declarações de Lamelas, Quirno afirmou que o embaixador “diz constantemente que sua missão é que o governo argentino seja reeleito no ano que vem”.

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“A única condição existente é que continuemos fazendo o que estamos fazendo; que sigamos pelo caminho do crescimento, da ordem macroeconômica e do equilíbrio fiscal”, declarou o chanceler argentino sobre as condições de apoio impostas pelo país norte-americano.

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Landau reforçou, por sua vez, que o governo Trump está “satisfeito com o atual governo argentino, que estende o tapete vermelho para o investimento”.

A desconfiança dos investidores em relação à economia argentina, no entanto, voltou a crescer. Na terça-feira, 20, o risco-país atingiu 710 pontos, o maior nível desde outubro de 2025, após uma nova rodada de vendas de títulos públicos no mercado internacional. A deterioração ocorre em um momento delicado para o governo Milei, que precisa garantir recursos para pagar dívidas bilionárias no próximo ano e enfrenta condições cada vez mais difíceis para obter financiamento externo.

Segundo levantamento publicado pelo jornal argentino La Nación, os compromissos financeiros do próximo ano podem chegar a US$ 29 bilhões, dependendo das obrigações consideradas. Outras estimativas, que utilizam critérios mais restritos, apontam vencimentos próximos de US$ 21 bilhões.

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A atividade econômica também perdeu força: o PIB recuou 0,6% entre o primeiro e o segundo trimestres, e a atividade mensal caiu 2,9% em julho, segundo o Indec.
(Com AFP)
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Buenos Aires
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Estados Unidos
Javier Milei
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