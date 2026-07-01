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Entre fome e desespero, Venezuela procura sobreviventes uma semana após terremotos

Número de mortos chegou a 1.943, enquanto Nações Unidas estimam que cerca de 50 mil pessoas continuam desaparecidas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 10h19
Equipe de resgate com seis bombeiros em uniformes laranja e amarelo, capacetes e equipamentos, em frente a um prédio desabado com escombros de concreto e ferro, sob céu claro
Equipes de resgate atuam diante de um prédio destruído em Catia La Mar, no estado de La Guaira (Divulgação/AFP)
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Uma semana após os terremotos que devastaram a Venezuela, as equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes entre os escombros, enquanto o país enfrenta uma crise humanitária cada vez mais grave.

O balanço oficial de vítimas chegou a 1.943 mortos na terça-feira, enquanto as Nações Unidas estimam que cerca de 50 mil pessoas continuam desaparecidas após dois terremotos consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram o país latino-americano com um intervalo de apenas 39 segundos na noite da última quarta-feira 24.

A situação é mais crítica no estado de La Guaira, o mais atingido pelo desastre. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), há uma escassez “generalizada” de alimentos e serviços básicos colapsaram na região.

Diante da gravidade da situação, o Programa Mundial de Alimentos pediu à comunidade internacional US$ 50 milhões (cerca de R$ 258,7 milhões) para alimentar cerca de 500 mil pessoas durante três meses.

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Apesar das chances de localizar sobreviventes diminuírem drasticamente após as primeiras 72 horas de um terremoto, as equipes de resgate continuam as buscas. Na terça-feira, o resgate de um menino de três anos por socorristas jordanianos renovou a esperança das equipes.

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Segundo a ONU, 27 países enviaram cerca de 40 equipes de busca e resgate, mobilizando mais de 2 mil profissionais e 160 cães farejadores.

Em La Guaira, vários profissionais da área da saúde continuam desaparecidos, incluindo os responsáveis “por todo o caminho de cuidados maternos na área”, o que criou uma lacuna crítica nos cuidados obstétricos, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

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+ Terremotos deixam hospitais da Venezuela superlotados, danificados e com escassez, diz OMS

O porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, revelou que uma avaliação realizada em 21 unidades de saúde em Caracas, La Guaira, Miranda e Falcón mostrou que ao menos três hospitais estão em estado crítico, seis sofreram danos estruturais ou funcionam com capacidade reduzida, enquanto os demais permanecem em funcionamento, mas com enorme sobrecarga.

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Já uma avaliação preliminar de dados de satélite publicada pela Nasa (agência espacial dos Estados Unidos) indicou que mais de 58 mil edifícios podem ter sido danificados ou destruídos pelos terremotos que abalaram o norte da Venezuela, deixando milhares de pessoas sem moradia.

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