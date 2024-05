Entidades judaicas criticam Lula por retirada de embaixador em Israel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) removeu oficialmente o embaixador Frederico Meyer de sua missão em Israel nesta quarta-feira, 29. O diplomata foi transferido para Genebra, na Suíça, um movimento criticado por entidades judaicas no Brasil.

Relembre a história

Em fevereiro, o embaixador foi constrangido pelo chanceler israelense, Israel Katz. Meyer teve que visitar o Museu do Holocausto para ouvir queixas públicas sobre a fala de Lula comparando as ações de Israel em Gaza a crimes de Hitler contra os judeus.

Meyer havia retornado a Israel recentemente. Agora, ele assumirá uma missão permanente com o nome Conferência do Desarmamento, que ocorre em Genebra.

“Falta buscar diálogo”

Em resposta, a Confederação Israelita do Brasil (Conib) publicou nota lamentado a saída de Meyer do posto “em momento tão importante”. De acordo com o órgão, Brasil e Israel “têm uma rica história de cooperação e afeto”, iniciada desde a aprovação da partilha da Palestina pelas Nações Unidas, em 1947, em votação na Assembleia Geral da organização conduzida pelo brasileiro Oswaldo Aranha.

“A medida unilateral do governo brasileiro nos afasta da tradição diplomática brasileira de equilíbrio e busca de diálogo e impede que o Brasil exerça seu almejado papel de mediador e protagonista no Oriente Médio”, afirmou a Conib.

Enquanto isso, a Federação Israelita do Estado São Paulo (Fisesp) fez análise semelhante, criticando ainda o governo brasileiro por não apontar nenhum substituto para o cargo, “apontando para a sua extinção” e revelando “falta de sensibilidade em relação ao contexto delicado vivenciado na região”.

“Em vez de se abrir para o diálogo e entender, por exemplo, o drama dos reféns sequestrados, vítimas das mais trágicas torturas que o ser humano possa imaginar, o presidente mais uma vez estica a corda, complicando ainda mais as relações diplomáticas entre os países e ignorando a necessidade de uma representação ativa e empática em Israel”, declarou Marcos Knobel, presidente da Fisesp.

Knobel ressaltou que a decisão da retirada de Meyer ocorreu menos de uma semana após a confirmação da morte do brasileiro Michel Nisenbaum, assassinado pelo Hamas em 7 de outubro do ano passado e cujo corpo foi levado para a Faixa de Gaza.

“Com esta nova resolução, o Brasil perde a oportunidade de atuar como um importante mediador da paz no Oriente Médio, um papel em que o país já possui uma tradição consolidada”, completou ele.